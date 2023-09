Antrag Doch auf Unterstützung angewiesen: Das Universitätsspital braucht für seinen Umbau ein Darlehen Bislang hatte das Universitätsspital Basel stets behauptet, die Investitionen in seinen Umbau grösstenteils allein stemmen zu können. Doch jetzt hat der Regierungsrat ein Darlehen in Höhe von 300 Millionen Franken beim Grossen Rat beantragt.

So soll das Klinikum 3 aussehen. Visualisierung: zvg

Alles wird teurer. Auch die Krankenversicherung. Schuld sind vor allem steigende Gesundheitskosten. Daher diskutiert die Schweiz auch wieder über die Anzahl ihrer Spitäler – als möglicher Kostentreiber. Doch in Basel-Stadt ist davon nichts zu spüren: Das Universitätsspital Basel (USB) treibt seine Ausbaupläne unbeirrt voran, trotz eines geschätzten Teuerungsaufschlags von 180 Millionen Franken im Vergleich zur letzten Berechnung von 2022.

Damit das Unispital auch künftig seine Position als Zentrumsspital halten kann, sollen die Gebäude des Klinikum 2 und 3 in den kommenden 15 bis 20 Jahren komplett erneuert und mit zwei Türmen aufgestockt werden. Kosten wird das Mega-Projekt namens «Campus Gesundheit» voraussichtlich rund 1,7 Milliarden Franken. Grösstenteils finanziert aus eigener Tasche. An der langfristigen Zahlungsfähigkeit des Spitals hegte der Grosse Rat allerdings zuletzt grosse Zweifel. Die neue Lösung: Ein Darlehen, das notfalls in Eigenkapital umgewandelt werden kann.

Noch frisch in Erinnerung: Der teure Abschreiber beim Felix Platter-Spital

Die Idee stammt vom Basler Regierungsrat. Dieser beantragt beim Grossen Rat ein verzinsliches und rückzahlbares Darlehen in Höhe von 300 Millionen Franken, um die Finanzierung des Spitalumbaus abzusichern. Bislang hatte das Unispital stets betont, die Investitionen selbst stemmen zu können. Allerdings rechnet es dafür mit einer Gewinnmarge von 11 Prozent, obwohl es diese bislang nie erreichen konnte.

Angesichts des 96 Millionen Franken teuren Abschreibers auf den Neubau des Felix Platter-Spitals schlug daher selbst die Bau-und Raumplanungskommission Alarm. Dabei ist diese eigentlich nicht für die Überprüfung der Finanzierbarkeit zuständig. Zur Erinnerung: Das Felix Platter-Spital hat sich mit seinem Neubau finanziell ordentlich übernommen. Deshalb setzte der Kanton seine Beteiligung auf 0 Franken herab. Damit sind die Aktien des Kantons am Spital wertlos.

Der Bebauungsplan fürs Klinikum 3 muss noch bewilligt werden

Die Notwendigkeit solch einer Rettungsaktion soll mit dem beantragten Darlehen offenbar verhindert werden. Doch der Antrag erfüllt noch eine andere Funktion: Er muss die Bewilligung für die Bebauungspläne zum Klinikum 3 sichern, denn diese steht durch den Grossen Rat noch aus. Das Kalkül könnte aufgehen. Bei den von der bz befragten Grossräten Luca Urgese (FDP), Michael Hug (LDP) und Joel Thüring (SVP) kommt das Vorgehen des Regierungsrats jedenfalls gut an. Alle drei sehen darin eine Bestätigung, dass die Bedenken des Grossen Rats ernstgenommen werden.

Und der Regierungsrat? Der betont weiterhin, der aktuelle Finanzplan des Universitätsspitals zeige, dass die Investitionen langfristig tragbar seien. Das überrascht dann doch. Immerhin geht aus dem beigefügten Schreiben an den Grossen Rat hervor, dass das Universitätsspital aufgrund der aktuellen Teuerung sowie der verzögerten Tarifentwicklung für das laufende Jahr einen Jahresverlust von 47 Millionen Franken erwarte.