Apokalypsen-Experte Georg Pfleiderer über Greta und Co.: «Die Apokalypse ist eine imaginäre Revolution»

Georg Pfleiderer: Apokalypsen machen ja eigentlich Angst, nicht Spass. Aber tatsächlich sind sie auch faszinierend. Denken Sie an Science Fiction-Filme oder -Bücher. Ich selber muss aber bekennen, eher kein so grosser Fan davon zu sein.

Ja, auch die des erfahrenen oder drohenden Machtverlusts. Die biblischen Apokalypsen, vor allem das Buch Daniel, sind vermutlich auch aus einer Angst vor dem Machtverlust bestimmter theologischer Intellektuellengruppen in Jerusalem entstanden.

Die Jünger der Apokalypse sind also die Ohnmächtigen dieser Welt?

Auch Mächtige können den Teufel an die Wand malen, um an der Macht zu bleiben. Aber: Ja, es waren in der Geschichte oft die eher Ohnmächtigen, die an den nahen Weltuntergang und das kommende Gottesreich glaubten. Das gilt auch für Jesus und das Urchristentum, auch etwa für Luther. Aber das muss sich nicht zwangsläufig mit detailliert ausgemalten Katastrophenszenarien, Ressentiment oder gar Rachephantasien verbinden. Jesus weist diese vielmehr ab. Die Johannes-Offenbarung, in der sich im Neuen Testament solches am ehesten findet, war für die kirchliche Mainstreamtheologie darum eher randständig. Aber sie stand hoch im Kurs bei gesellschaftlich und kirchlich randständigen Glaubensgemeinschaften: Der linke Flügel der Reformation, Thomas Münzer, die Täufer, waren Apokalyptiker in diesem Sinn. Aber auch viele Pietisten, die Pilgerväter und -mütter, die nach Amerika auswanderten. Es waren in der Geschichte oft die Unterdrückten, die ein stark apokalyptisches Bewusstsein hatten.

Sind diese Erzählungen mit der Hoffnung verbunden, dass der Weltuntergang die alte Welt und ihre Sünden reinwäscht und einen Neuanfang ermöglicht?

Das gilt, was die Bibel angeht, eher für die klassisch prophetischen Schriften. Die Propheten kündigen Israel den Untergang, die Vertreibung aus dem Heiligen Land, an. Ein Neuanfang wird erst nach dieser Katastrophe möglich sein, und nur für eine kleine Minderheit: die Gerechten. Apokalypsen gehen darüber hinaus. Für sie hört die Geschichte mit der erwarteten endzeitlichen Katastrophe ganz auf; alles bricht zusammen; danach kommt vom Himmel herab das himmlische Jerusalem, das Reich Gottes. Diese Abfolge – durch die Katastrophe zum Heil – ist für die biblischen Apokalypsen entscheidend. In unserer modernen Redeweise von Apokalypse wird das gerade nicht berücksichtigt; der Begriff bedeutet dann einfach: Weltuntergang.

Was können denn die Ohnmächtigen an der Apokalypse attraktiv finden?

Die biblischen Apokalypsen wurzeln immer in einer als dramatisch bedrückend empfundenen Gegenwart. Oft wurde eine Weissagung in die Vergangenheit projiziert, die zu erklären versucht, wie es zu diesem als so schlimm empfundenen Zustand kommen konnte und was aus ihm in naher Zukunft folgen wird. Das Buch Daniel ist entstanden, weil der Seleukidenherrscher Antiochus IV. eine Zeusstatue im Jerusalemer Yahve-Tempel aufstellen liess. Fromme Juden haben dies als eine Grundstörung der Weltordnung verstanden. Das hatte auch mit einer Angst vor der Veränderung der Religion und Kultur durch den Hellenismus zu tun. Eine Apokalypse ist eine imaginäre Revolution, die im religiösen Vorstellungsraum stattfindet. Sie kann aber, wie damals in Jerusalem, reale Aufstände auslösen.