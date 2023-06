Arbeiten Das Gewerbe in Riehen soll drei neue Gebäude an der Hörnliallee erhalten Vor gut zehn Jahren hat Riehen eine 6700 m2 grosse Fläche von Basel-Stadt erworben. Nun soll dort eine Arbeitszone für das Gewerbe entstehen.

Hier soll das Gewerbegebiet entstehen: An der Hörnliallee am südlichen Ende des Friedhofs. Bild: Google Maps

An der Hörnliallee in Riehen sollen drei neue Gebäude für das Gewerbe entstehen. Wie die Gemeinde Riehen in einer Mitteilung schreibt, hat der Gemeinderat einen Baurechtsvertrag mit der Gewerbepark Riehen AG unterzeichnet.

Erbaut werden sollen die Gebäude auf einer 6700 Quadratmeter grossen Fläche, die im Rahmen der Zonenplanrevision der Arbeitszone zugeteilt wurde. Die Parzelle hat Riehen vor gut zehnt Jahren von Basel-Stadt erworben. Der Kauf erfolgte mit der Verpflichtung, dort eine Arbeitszone für produzierendes Gewerbe und Handwerksbetriebe einzurichten.

Wie es in der Mitteilung heisst, erhalten die drei geplanten Bauten im Erdgeschoss hohe Räume als Produktions- und Lagerflächen, die Fassade soll aus einheimischer Weisstanne erstellt werden.

Einwohnerrat muss noch ja sagen

Die Baukosten betragen rund 20 Millionen Franken, an den Kosten sei die Gemeinde nicht beteiligt. Die Gewerbepark Riehen AG habe als Generalunternehmerin die Aargauer Firma Outlog AG eingesetzt, welche die gesamte Finanzierung des Bauvorhabens sicherstelle. Die Vermarktung erfolge über die Gewerbepark Riehen AG.

Die Gemeinde Riehen erhalte aus dem abgeschlossenen Vertrag, der zunächst 50 Jahre dauert, Baurechtszinsen, heisst es in der Mitteilung. Der Baurechtsvertrag wird aber noch vom Riehener Einwohnerrat beraten und muss von ihm genehmigt werden.