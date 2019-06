Im Stadtkanton sank die Zahl der registrierten Arbeitslosen im vergangenen Monat um 143 auf 3013, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. In Baselland wurde ein Rückgang um 149 auf 2724 Menschen ohne Job registriert.

Eine Abnahme wurde in beiden Kantonen auch bei den gemeldeten Stellensuchenden verzeichnet. In Basel-Stadt sank ihre Zahl um 140 auf 4848, in Baselland um 207 auf 5191. Das Angebot an offenen Stellen ging in Basel-Stadt um 2 auf 1086 zurück und in Baselland um 62 auf 1114.