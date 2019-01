Im Kanton Basel-Stadt waren per Ende vergangenen Jahres 3436 Arbeitslose gemeldet. Das sind 225 mehr als im November 2018, jedoch 280 weniger als im Dezember 2017. Dies geht aus der am Dienstag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervor.

Im Kanton Baselland stieg die Zahl der Arbeitslosen im vergangenen Monat um 117 auf 3008 an. Gegenüber dem Vorjahresmonat wurde jedoch ein Rückgang 1386 registriert. Landesweit wurde eine Zunahme um 0,2 Punkte auf 2,7 Prozent verzeichnet.

Bei den Stellensuchenden wurde im Dezember in beiden Basel eine Zunahme verzeichnet – in Basel-Stadt um 145 auf 5259, in Baselland um 86 auf 5626. Das Angebot an gemeldeten offenen Stellen stieg im vergangenen Monaten in beiden Kantonen an – in Basel-Stadt um 89 auf 1118 und in Baselland um 46 auf 738.