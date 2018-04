Die Zahl der registrierten Arbeitslosen hat im vergangenen Monat in Basel-Stadt um 40 Personen auf 3613 abgenommen. In Baselland sank sie innert Monatsfrist um 433 auf 3956 Arbeitslose, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte.

Im Vergleich zum März des Vorjahres wurde in Basel-Stadt ein Rückgang von 379 Personen verzeichnet. Im Baselbiet waren diesen März 580 Personen weniger als arbeitslos registriert.

Eine Abnahme wurde im März 2018 gegenüber dem Vormonat in beiden Basel bei den registrierten Stellensuchenden verzeichnet. In Basel-Stadt sank deren Zahl um 74 auf 5429, in Baselland um 91 auf 5835 Personen.

Das Angebot an gemeldeten offenen Stellen stieg in Basel-Stadt gegenüber dem Vormonat um 7 auf 210 und in Baselland um 17 auf 268.

Laut Seco wirkten sich im März 2018 neben konjukturellen und saisonalen Komponenten auch technische Anpassungen beim Erfassen der Arbeitslosen auf die Kennzahlen aus.