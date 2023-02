Arbeitsmarktsituation Mehr Arbeitslose und mehr freie Stellen in Basel Im Kanton Basel-Stadt sind wieder mehr Personen auf Stellensuche als im Vormonat. Gleichzeitig stiege die Anzahl beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldete offene Stellen ebenfalls an.

Mehr Personen sind auf Stellensuche als im Vormonat. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Das Januarloch gibt es auch auf dem Arbeitsmarkt. In den Wintermonaten fällt in der Bauindustrie, in der Landwirtschaft und in der Gastronomie weniger Arbeit an. So auch dieses Jahr. Deshalb steigt die Arbeitslosigkeit im Kanton Basel-Stadt leicht an im Vergleich zum Vormonat, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit schreibt.

Die Arbeitslosenquote steigt von 2.9% im Dezember auf 3.1% im Januar. In realen Zahlen sind 3088 Personen im Kanton Basel-Stadt bei Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet, das sind 124 Personen mehr als letzten Monat. Jedoch ist die längerfristige Tendenz bei den Arbeitslosenzahlen weiterhin sinkend. So waren beispielsweise im Januar 2022 420 Personen mehr beim RAV gemeldet als diesen Januar.

Mehr offene Stellen und ausgesteuerte Personen

Stark stiegen die beim RAV gemeldeten offenen Stellen. Laut Amt für Wirtschaft und Arbeit liege dies am grossen Fach- und Arbeitskräftemangel, der im Moment in vielen Branchen herrsche.

Mehr Personen suchen eine Stelle, gleichzeitig sind mehr Stellen frei. Symbolbild: Severin Bigler

Ebenfalls stark gestiegen ist die Anzahl ausgesteuerter Personen, also Menschen, welche auf Arbeitsuche sind, aber kein Anrecht mehr auf eine Arbeitslosenentschädigung haben. Im Oktober 2022 hatten noch 73 Personen diesen Anspruch verloren, im November betraf dies 218 Menschen.

Laut Amt für Wirtschaft und Arbeit liege dieser Anstieg an Nachholeffekten die mit den Covid-Massnahmen zusammenhingen. So wurden die Fristen für ein Anrecht auf Arbeitslosenentschädigungen vorübergehend verlängert.