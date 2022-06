ARCHÄOLOGISCHE FUNDE Gräber, Gussformen und Keramikkannen: In Basel werden weiter Schätze ausgegraben Die Industriellen Werke Basel (IWB) bauen ihr Fernwärmenetz in Basel aus. Dabei kommt es in der Stadt zu interessanten Rettungsgrabungen. Am Marktplatz ist jüngst ein Handwaschgefäss aus dem Mittelalter gefunden worden.

Beim Marktplatz wurde ein Handwaschgefäss (Aquamanile) ausgegraben, das für Ritualhandlungen verwendet wurde. Nicole Nars-Zimmer

Die Industriellen Werke Basel (IWB) verlegen ihre neuen Leitungen dort, wo die archäologischen Schichten noch unberührt sind. Deshalb arbeiten sie eng mit der Archäologischen Bodenforschung des Kantons zusammen. Interessante Funde wurden unter anderem beim Marktplatz freigelegt. Dort stiessen die Archäologen auf Keller, die um das Jahr 1377 nach einem Brand mit Schutt gefüllt wurden. «Das sind spannende Fundplätze, denn sie geben uns Hinweise auf das Leben im Mittelalter», sagt Marco Bernasconi, Archäologe und Abteilungsleiter der Archäologischen Bodenforschung.

Gefunden wurden in diesen Kellern unter anderem mittelalterliche Handwaschgefässe, sogenannte Aquamanile, die für Ritualhandlungen gebraucht wurden. Ebenfalls sind die Archäologinnen und Archäologen auf einen Teil einer mittelalterlichen Gussform gestossen, die zum Giessen kleiner Metallmünzen verwendet wurde. Mit diesen Münzen konnten dann wohl Gürtel verziert werden. Solche Gussformen deuten zudem darauf hin, dass es um den Marktplatz und die Freie Strasse metallverarbeitende Gewerbe gegeben hat.

Marco Bernasconi zeigt die Gussform aus dem 13. oder 14. Jahrhundert, mit der Schmuckstücke gegossen wurden. Nicole Nars-Zimmer

Zahlreiche Gräber im Wettsteinquartier

Im Wettsteinquartier wurden bereits elf Gräber freigelegt. Im März diesen Jahres wurde dort ein Mädchengrab aus dem 6. Jahrhundert entdeckt, das aufgrund seiner reichhaltigen Beilagen überraschte. Ebenfalls ausgegraben wurde das Grab eines Mannes, das in Steinplatten eingefasst war. Solche Steinkistengräber sind typisch für das 7. oder 8. Jahrhundert. Aus den DNA-Proben, die standardmässig aus den Backenzähnen entnommen werden, konnte erschlossen werden, dass es sich um einen eher kleinen, kräftig gebauten Mann aus dem 7. oder 8. Jahrhundert handeln muss.

Diese Verfahren werden angewendet, um die Siedlungsgeschichte zu erfassen, also allfällige Verwandtschaften zwischen den gefundenen Überresten herzustellen. Vor allem aber ist es von grossem Interesse, die Migrationshintergründe zu erforschen, zu erfahren, wer in Basel geboren wurde und wer zugewandert war: «Gerade im Frühmittelalter ist das eine spannende Frage, weil es da eine relativ grosse Bevölkerungsbewegung gab», sagt Bernasconi.

Unter dieser Platte im Wettsteinquartier vermutet die Archäologische Bodenforschung ein weiteres Grab aus dem 7. oder 8. Jahrhundert. Ob das Skelett noch vorhanden ist, wird sich zeigen. Nicole Nars-Zimmer

Drei grosse Projekte am Laufen

Zurzeit laufen in Basel drei grosse Grabungen. Am Marktplatz, in der St. Alban Vorstadt und im Wettsteinquartier. Beteiligt an den Grabungen sind etwa 50 Personen. Das nächste grössere Projekt wird die Untere Rheingasse sein, gesamthaft werden die Rettungsgrabungen bis zum Jahr 2035 dauern.