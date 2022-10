ARCHITEKTUR Bemerkenswerte Bauten: Heimatschutz Basel prämiert Genossenschaft und zwei Renovationsprojekte Der Basler Heimatschutz prämiert jedes Jahr Bauten, die aus seiner Sicht bedeutend sind. In diesem Jahr wird mitunter eine ganze Wohnüberbauung gewürdigt.

Prämierte Überbauung: die Genossenschaftssiedlung «Sonnenfänger» an der Burgfelderstrasse. Boris Haberthuer

Seit 1969 prämiert der Basler Heimatschutz bemerkenswerte Alt- und Neubauten. Gewürdigt werden die Architektinnen und Architekten sowie die Bauherrschaft der Projekte.

In diesem Jahr hat der Verein eine renovierte Villa in Riehen, ein Wohn- und Gewerbehaus im Matthäusquartier sowie eine Genossenschaftssiedlung an der Burgfelderstrasse ausgezeichnet.

Keine unnötigen Verzierungen

Hell und schlicht: In der Siedlung «Sonnenfänger» sind 125 bezahlbare Wohnungen entstanden. Boris Haberthuer

Die Wohnsiedlung «Sonnenfänger» zeichne sich vor allem durch ihre Schlichtheit und den Verzicht auf unnötige Elemente aus, schreibt der Heimatschutz. Ebenfalls im Zeichen der Schlichtheit stünden die reduziert eingesetzten Baumaterialien wie Sichtbeton und Kalksteinmauern und die einfachen Geländer aus Eisen an Balkonen sowie an den hohen Fenstern.

Mit dem Bau des rund 200 Meter langen Gebäudes sind 125 Genossenschaftswohnungen entstanden. Der Preis geht an das Architekturbüro Nord GmbH sowie an die Bauherrschaft Neue Wohnbaugenossenschaft Basel und die Wohngenossenschaft Bündnerstrasse Basel.

Erhalt von historischen Elementen

Ausgezeichnet: Haus Frey in Riehen. Staehlin Meyer Architekten

Ebenfalls ausgezeichnet wird das im Jahr 1935 errichtete Haus Frey von Hermann Baur in Riehen. Es wurde im Jahr 2008 unter Denkmalschutz gestellt und befindet sich am Waltersgrabenweg, oberhalb des Friedhofs Hörnli. Bei der sorgfältigen Renovation sei darauf geachtet worden, die historischen Elemente und das dabei verwendete Material zu erhalten und zu erneuern, schreibt der Heimatschutz.

Der Umbau sei dem Wiederaufbereiten der bestehenden Oberflächen gewidmet gewesen. Die grossen Fenster wurden erneuert und das Haus somit energieeffizienter gemacht. Für die Renovation ausgezeichnet wurden die Basler Architekten Staehelin Meyer.

Die unter Denkmalschutz stehende Villa von 1935 wurde durch die Renovation energieeffizienter gemacht. Staehelin Meyer Architekten

Kunstvoll und nachhaltig: Das «Haus im Hof»

Neuer Wohnraum unter dem Dach. Simone Bossi

Das «Haus im Hof» an der Matthäusstrasse im Kleinbasel ist ein direkt hinter einem Wohnhaus angesiedelter Gewerbebetrieb. Die zweigeschossige Werkstatt wurde aufgestockt, um unter dem Dach mehr Wohnraum zu schaffen. Der Heimatschutz würdigt das Architektenteam Piertzovanis Toews für eine kunstvolle Gestaltung des Umbaus. Ebenfalls sei die Arbeit als Vorbild für Nachhaltigkeit zu betrachten, da auf den Erhalt der alten Bausubstanz geachtet wurde.

Das «Haus im Hof» an der Matthäusstrasse wurde kunstvoll renoviert und entsprechend vom Heimatschutz prämiert. Simone Bossi

Die Würdigung der Bauten findet am Mittwochabend im Rahmen der Mitgliederversammlung des Heimatschutzes statt.