Architektur Ikone in Riehen: Streit um Unterschutzstellung geht weiter Die beiden Heimatschutzvereine haben gegen einen Entscheid der Basler Regierung rekurriert.

Das «Haus Grüninger» in Riehen kurz nach seiner Entstehung 1957. Bild: zVg

Die beiden Vereine Basler Heimatschutz und Baukult (ehemalige Freiwillige Denkmalpflege) haben gegen einen Entscheid des Regierungsrats Rekurs eingelegt. Im Februar hatte die baselstädtische Exekutive beschlossen, das Haus an der Höhenstrasse 15 in Riehen nicht unter Denkmalschutz zu stellen.

Das Gebäude war 1957 von den Architekten Vischer + Weber entworfen worden und gilt als eines der noch wenigen verbliebenen Ikonen der Nachkriegsmoderne in der Region Basel. Nach seinen ersten Eigentümern wird es «Haus Grüninger» genannt. Es steht seit über zehn Jahren leer. «Dem eher geringen öffentlichen Interesse an einer Unterschutzstellung des Einfamilienhauses steht ein deutlich grösseres Interesse an zusätzlichem Wohnraum in Riehen gegenüber», schrieb der Regierungsrat in seiner schriftlichen Begründung. Nun geht der Streit also in die nächste Runde.