Architektur Zum Tod von Silvia Gmür und Katharina Steib: Erinnerungen an zwei grosse Basler Baumeisterinnen Vor kurzem sind mit Silvia Gmür und Katharina Steib wichtige Architektinnen verstorben. Die Wirkung ihrer Bauten war stets auch eine gesellschaftliche.

Die Wohnsiedlung Wiesengarten von Katharina und Wilfrd Steib. Nicole Nars-Zimmer

Man muss zwei Kapitel zurückblättern in der Architekturgeschichte des Landes und der Stadt. Vor die Zeit, als «junge Wilde» wie Jacques Herzog und Pierre de Meuron von sich reden und später Weltkarriere machten. Silvia Gmür, die vor wenigen Wochen im Alter von 82 Jahren gestorben ist und Katharina Steib, die 86 wurde, gehörten der Generation davor an.

Einer Generation, so formuliert es Dorothee Huber, welche die letzte der architektonischen Moderne gewesen sei, mit einem umfassenden Gestaltungswillen, der über das Gebäude hinausging, auch den Aussenraum miteinbezog, den Grünraum, den Städtebau.

Englische Tradition

Huber, die wohl beste Kennerin der Basler Architekturgeschichte, hat sich mit ihren Kollegen Jürg Berrel, Peter Fierz und Martin Erny in der Redaktion dieser Zeitung eingefunden, um die beiden Verstorbenen zu würdigen und sich ihrer zu erinnern.

Katharina Steib (1935-2022) Archiv Juri Junkov

Auch Berrel stellt das Werk von Gmür und Steib in einen grösseren Zusammenhang: «Die Gebäude der beiden Architektinnen sind nicht nur wichtig für die Geschichte unserer Disziplin, sondern für die Gesellschaft und die Öffentlichkeit.»

Er nennt als Beispiele die Wohnsiedlung Wiesengarten beim Hafen im Klybeck (1983-1986), welche von Katharina Steib und ihrem Mann Wilfried entworfen wurde und die gerade im Bezug auf ihre Offenheit nach aussen und innen sehr gut gealtert sei sowie noch immer eine hohe Wohnqualität habe.

Peter Fierz erinnert im Zusammenhang mit diesem Bauwerk an die starken Bezüge des Ehepaars Steib zur englischen Tradition, zum Beispiel anhand der per Aussentreppe zugänglichen «basement floors» oder der Backsteinfassaden.

Dass die Steibs durchaus eine konservative, förmliche Umgangsweise hatten, bezeugt Martin Erny, der eine Zeitlang in deren Büro gearbeitet hatte: Man habe sich, so der Architekt aus Liestal, im Büro, in welchem beispielsweise auch das Gymnasium Münchenstein (1970-1972), das Museum für Gegenwartskunst im St. Alban-Tal (1978-1980) und die neue Dreirosenbrücke (2004) entworfen wurden, noch gesiezt.

Silvia Gmür (1939-2022) zvg

Anders als die Steibs, die nach ihrem Studium an der ETH gleich zu entwerfen und bauen begannen, dauerte es eine Weile, bis Silvia Gmür so weit war. Erst 1977 schuf sie ihr erstes (und eigenes) Haus als Wohn- und Ateliergebäude in Riehen. Bekannt wurde sie im Verlauf ihrer späteren Karriere unter anderem durch diverse Spitalbauten.

In Basel ist ihr Neubau Klinikum 1 West (1993-2003) in Zusammenarbeit mit dem Tessiner Livio Vacchini besonders prägnant ausgefallen. Ihr Engagement für die Gesellschaft, das sich in den Bauten widerspiegelt, lebten Gmür und Steib auch an anderer Stelle: Sie waren wichtige Vertreterinnen ihrer Fachverbände.