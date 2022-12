Architekturwettbewerb «Bau mit waldähnlicher Fassade»: BIZ plant Holz-Hochhaus am Bahnhof SBB Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich gibt die Gewinner des Architekturwettbewerbs zum Ausbau ihres Hauptsitzes in Basel bekannt. Die Jury entscheidet sich für einen quadratischen Turm mit Holzfassade – er würde das bisherige runde BIZ-Hochhaus in den Schatten stellen.

Knapp 70 Meter hoch ist der bisherige BIZ-Turm (rechts). Der Neubau überragt ihn auf den Visualisierungen klar. Visualisierung: Elemental/NW Architekten

Der Entscheid der Jury fiel einstimmig. Ein Turm mit Holzfassade könnte künftig den Campus der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Bahnhof SBB in Basel dominieren. Und die Basler Skyline ergänzen. Wird der Entwurf umgesetzt, erwächst dem bisherigen BIZ-Turm, dem ikonischen 1977 eingeweihten Rundturm, ein grösserer Bruder. Der zweite Turm würde den ersten, der 69,5 Meter hoch ist, deutlich überragen.

Die Pläne für den Hauptsitz publizierte die BIZ am Mittwoch. Wie die Bank schreibt, stammt der siegreiche Vorschlag aus der Feder der Architekturbüros Elemental aus Santiago de Chile und Nissen Wentzlaff Architekten aus Basel. Das chilenisch-schweizerische Duo hat sich mit seinem Entwurf gegen zehn andere Büros durchgesetzt.

Sie benötige mehr Meetingräume, sagt die Bank

Den Architekturwettbewerb für den Campus schrieb die Bank 2021 aus. Vorgabe: Dem wachsenden Platzbedarf der internationalen Organisation Rechnung tragen. Die «Bank der Zentralbanken», wie die BIZ auch genannt wird, schreibt, sie organisiere immer grössere Meetings, ebenso nehme der Tätigkeitsbereich zu.

Ein weiteres Ziel bestehe darin, die Arbeitsplätze in Basel an einem Ort zu vereinen, gerade auch «aufgrund der Erfahrungen während der Covid-19-Pandemie», wie es in der Medienmitteilung weiter heisst.

In Basel beschäftigt die BIZ rund 600 Personen. Neben dem Hauptsitz gibt es Nebenbüros in Hongkong und Mexiko-Stadt. Visualisierung: Elemental/NW Architekten

Der Siegerentwurf überzeugte die Jury, weil er einen «eleganten Kontrast zum architektonischen Ausdruck des bestehenden Turms» aus der Feder von Burckhardt und Partner bilde und den Grundriss des ursprünglichen Entwurfs aus den 1970er-Jahren ergänze. Weiter schätze die Jury den Vorschlag von Elemental/Nissen Wentzlaff wegen der «umfassenden Verwendung von Holz und dessen waldähnliche Fassade».

Eine Art gestufter Wald beim Bahnhof

Tatsächlich ist auf den Visualisierungen zu sehen, dass – wie beim Rundturm und seinen Ausläufern – sich der Neubau teilweise verjüngt, wodurch stufenartige Terrassen entstehen. Sie sollen grosszügig bepflanzt werden, ebenso ist die Begrünung sämtlicher Dachflächen vorgesehen, also auch der Verbindung zwischen der Rotunde und neuem Hochhaus.

Von links: Baloise-Hochhaus (89 Meter), BIZ-Rundturm (69,5 Meter), der neue Turm. Ganz rechts: Bahnhof SBB. Visualisierung: Elemental/NW Architekten

Falls die BIZ sich entscheidet, die Pläne umzusetzen, werde ein separater Planungs- und Genehmigungsprozess eingeleitet. Der Entwurf sei konform mit dem 2015 von der Basler Regierung und vom Grossen Rat genehmigten Bebauungsplan. Er erlaubt es der BIZ, oberirdisch eine Bruttogeschossfläche von insgesamt 68'000 Quadratmetern zu realisieren, inklusive des bestehenden Turms, der 23'000 Quadratmeter umfasst. Somit könnte die BIZ die Bruttogeschossfläche beinahe verdreifachen, hinzu kämen wohl auch neue unterirdische Etagen.

Steht jetzt der Botta-Bau am Aeschenplatz bald leer?

Schon lange war bekannt, dass die BIZ ihre rund 600 in Basel tätigen Mitarbeitenden räumlich am Bahnhof zusammenführen und zusätzliche Räumlichkeiten für Meetings errichten will. Neben dem Turm am Bahnhof sind derzeit auch BIZ-Angestellte im von Mario Botta entworfenen Rundbau am Aeschenplatz, eingeweiht 1995, untergebracht. Zum Immobilienportfolio gehören aber auch jene vier älteren Gebäude beim Bahnhof SBB, welche bald dem Neubau weichen könnten.

Mehr Platz für die Treffen: Blick in die neuen, grosszügig geplanten Innenräume. Visualisierung: Elemental/Nissen Wentzlaff

Die BIZ wurde 1930 gegründet. Sie befindet sich im Eigentum der Zentralbanken von 63 Ländern, deren Volkswirtschaften fast 95 Prozent des weltweiten Brutto-Inlandsproduktes ausmachen, schreibt die BIZ. Hauptsitz ist seit der Gründungszeit Basel, hinzu kommen mittlerweile zwei Aussenbüros in Hongkong und Mexiko-Stadt, weiter sogenannte Innovation Hubs «rund um die Welt».

Unter den elf teilnehmenden hochkarätigen Architekturteams befinden sich unter anderem Herzog & de Meuron, aber auch internationale «Doppelgespanne». Neben Elemental/Nissen Wentzlaff sind das etwa David Chipperfield Architects und Harry Gugger Studio (Deutschland/Schweiz), Kengo Kuma & Associates und F.A.B – Forschungs- und Architekturbüro (Japan/Schweiz) sowie Foster+Partners und Skreinstudios (Vereinigtes Königreich/Spanien).