Argumente für und gegen das neue Übertretungsstrafgesetz

Pro

Am 24. November stimmen die Baslerinnen und Basler über das neue Übertretungsstrafgesetz ab. Die Gesetzesvorlage ist während mehrerer Jahre ausgearbeitet und im Februar mit grossem Mehr vom Parlament verabschiedet worden. Das Gesetz, welches aktuell aus dem Jahr 1978 stammt, wurde massiv entschlackt, liberalisiert und den heutigen Lebensgewohnheiten der Bevölkerung angepasst. Die Liberalisierung des Übertretungsstrafgesetzes bringt unter anderem eine Erneuerung beim Musikkonsum im öffentlichen Raum mit. Der Verzicht auf die Bewilligungspflicht für die Lautsprechernutzung ist aber Stein des Anstosses und Grund für die Volksabstimmung.

Nun sind heutzutage Lautsprecher in praktisch jedem elektronischen Gerät verbaut. Das bedeutet aber auch, dass rein rechtlich jeglicher unbewilligte Musikkonsum mittels eines Lautsprechers – selbst von einem Smartphone – de jure verboten ist, auch wenn dies kaum geahndet wird. Kommt hinzu, dass aktuell eine Lautsprecherbewilligung ausschliesslich für Veranstaltungen erteilt wird und auch nur dann, wenn diese im öffentlichen Interesse ist. Eine anachronistische Praxis, welche zwangsläufig anzupassen ist.

Nun herrscht ob dieser – notabene partiellen – Aufhebung der Lautsprecherbewilligungspflicht jedoch in gewissen Kreisen die Befürchtung, dass damit ein Freipass zur Dauerbeschallung der Stadt geschaffen wird. Diese Angst ist selbstredend unbegründet, denn es ist absurd anzunehmen, dass bei einem Ja zum neuen Gesetz sich die halbe Stadt ein Böxli kauft für den persönlichen Musikkonsum in der Innenstadt oder am Rheinbord. Zudem hat die Polizei nach wie vor die Möglichkeit, bei Lärmbelästigung einzuschreiten, eine Verwarnung auszusprechen oder Ultima Ratio auch zu büssen. Daher ist das neue Übertretungsstrafgesetz in der vorliegenden Form sowohl wichtig wie richtig.