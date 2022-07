Armut Trotz Corona: Sozialhilfequote in Basel auf tiefstem Stand seit über zehn Jahren Die zu Beginn der Pandemie befürchtete Zunahme der Sozialhilfebeziehenden ist im Kanton Basel-Stadt bisher ausgeblieben. Die hohe Zahl der Langzeitarbeitslosen deutet aber auf eine Zunahme in der nahen Zukunft hin.

2021 wurden in Basel-Stadt 10115 Personen von der Sozialhilfe unterstützt.

Die Coronakrise hat im Kanton Basel-Stadt nicht zu einem Anstieg der Zahl der Sozialhilfebeziehenden geführt: Die Sozialhilfequote lag Ende 2021 bei 5,9 Prozent und damit um 0,4 Prozentpunkte tiefer als ein Jahr zuvor (6,3 %). Die Sozialhilfequote ist im Stadtkanton bereits seit 2017 rückläufig und liegt per Ende 2021 auf dem tiefsten Stand seit über einem Jahrzehnt. Dies geht aus dem am Donnerstag publizierten Sozialbericht 2022 hervor.

Vorgelagerte Leistungen verhinderten Abrutschen in die Sozialhilfe

Laut der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) haben vorgelagerte Sozialleistungen wie Kurzarbeitsentschädigungen, die während der Pandemie ausgebaut wurden, den zu Beginn der Krise befürchteten Anstieg in der Sozialhilfe verhindert. Ein weiterer Grund sei die rasche Erholung und positive Entwicklung der Wirtschaft. Laut Skos sprechen aber die befürchteten Langzeiteffekte der Krise noch immer für einen Anstieg der Sozialhilfe-Zahlen in der Zukunft. So ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen während der Krise stark gestiegen und erreichte im Juni 2021 mit 1100 Personen einen Höchststand. Seither sinkt diese Zahl wieder leicht.

Die Zahl der Beziehenden von Prämienverbilligungen stieg zwischen Ende 2019 von 27'000 auf rund 30'000 Personen zwölf Monate später. Diese Zahl blieb 2021 stabil. Grund für den relativ starken Anstieg im 2020 war aber nicht die Pandemie, sondern die Erweiterung der Anspruchsgruppe durch die Steuervorlage 17. Der Kanton schüttete 2019 insgesamt 183 Millionen Franken an Prämienverbilligungen aus, 186 Millionen waren es 2021.

Ebenfalls stabil blieb die Anzahl Haushalte, die von Mietzinsbeiträgen profitierte. Diese lag zwischen 2019 und 2021 stets zwischen 2200 und 2300. Rund einen Drittel der Anträge auf Mietzinsbeiträge lehnte der Kanton wegen Nichterfüllung der Voraussetzungen ab.