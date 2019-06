Die Stimmung ist in den Messestunden tatsächlich aufgekratzt wie vor Heiligabend. Nirgends riecht es intensiver nach Geld als bei der Spitzengalerie Hauser & Wirth. Am Stand treten sich die VIPs buchstäblich auf die Füsse. Eine rote Leinwand mit 24 Einschnitten von Lucio Fontana wird für 17 Millionen Franken angeboten, wie ein Verkäufer einer Zürcher Sammlerin diskret zuflüstert. Daneben eine Arbeit von Cy Twombly – der US-Künstler ist gerade sehr angesagt –, die leider schon verkauft ist. Sie ging weg für 7,5 Millionen Franken.

Laut einer Studie der UBS wuchs der weltweite Kunstmarkt im letzten Jahr um sechs Prozent auf 67,4 Milliarden Dollar. Die Schweiz kommt auf einen Anteil von zwei Prozent und liegt hinter den USA (44%), Grossbritannien (21%), China (19%) und Frankreich (6%) an fünfter Stelle. Gemäss der UBS wird jeder dritte Dollar an Messen umgesetzt. Mit knapp 300 Ausstellern bleibt die Art Basel eine der wichtigsten Drehscheiben im internationalen Kunsthandel.

Michael Ringier war vor ein paar Jahren noch Stammgast im Ranking von Artnews, in der aktuellen Ausgabe fehlt sein Name. Er hat seine Kaufaktivitäten heruntergefahren, wie er im Gespräch sagt. Das hat auch mit horrenden Preisentwicklung zu tun. «Heute kaufe ich viel weniger als früher – die Preise sind oft realitätsfremd», sagt er. Eine Reise nach Basel an die Art lässt er sich auch dieses Jahr nicht nehmen. «Als Tennisspieler würde ich sagen: Art Basel ist wie Wimbledon, Roland Garros und US Open zusammen.» Es sei die mit Abstand wichtigste Messe mit der «besten Kunst und den interessantesten Besuchern, seien es Kuratoren, Sammler, Museumsdirektoren oder Künstler».