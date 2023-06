Art Blanche Das Kreuz mit der Messe Während der Art verändert sich die Stadt. Es wird deutlich, wo die Stadtplanung funktioniert und wo nicht. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Tut dem Platz gut: das neue Vordach der Messe vor der – ebenfalls neu verkleideten – Rundhofhalle. BIld: Patrick Marcolli

Ein Grossanlass wie die Art Basel hinterlässt seine Spuren im Stadtraum. Beziehungsweise die Besucherströme zeichnen ein Bild dieses Raums und legen damit unabsichtlich, aber schonungslos deutlich die Stärken und Schwächen von Stadt, Stadtentwicklung und Nutzung des öffentlichen Grund und Bodens offen.

In dieser Woche gleicht die Nutzungszone einem auf dem Kopf stehenden Kreuz: Den horizontalen Balken bildet der Rhein mit seinen Ufern, und zwar zwischen Johanniter- und Wettsteinbrücke; die Achse vom Messeplatz bis zur Schifflände bildet die Vertikale.

Aber es ist nicht so einfach, wie dieses imaginäre Bild glauben macht: Die Clarastrasse zum Beispiel ist in ihrer Aufenthaltsqualität nach wie vor sehr ambivalent, ebenso die Greifengasse. Und der fehlende durchgängige Rheinuferweg im Grossbasel macht dort – abgesehen von wenigen Hotelterrassen und Beizen – den Aufenthalt fast unmöglich.

«Off Spaces» zur Belebung

Bei der Messe selbst wähnt man sich zunächst in einer Art Sackgasse. Denn in Richtung Badischer Bahnhof durchs Rosental will sich niemand bewegen. Zumindest nicht, bis das Quartier mit seinem Industriekern stärker geöffnet und belebt ist.

Den Messehallen am Riehenring entlangspazieren will auch niemand freiwillig. Ausser, man begibt sich zum Basel Social Club auf dem Thomy + Franck-Areal. Diese Veranstaltung zeigt, wie wichtig solche «Off Spaces» für die Belebung von neuen Stadt­gegenden sein können. Mit Wehmut wird sich das Wettstein an die Liste im Warteck erinnern.

Bleibt noch der Messeplatz. Die Fassade der Rundhofhalle mit einem grauen Transparent zu verhüllen und beim Haupteingang ein neues Vordach zu bauen, erweist sich als wunderbare Idee. Der sonst viel zu grosse Platz wirkt auf einmal «eingefasst», menschlich. Und belebbar. Manchmal müssen es nicht die ganz grossen Eingriffe sein, die innerhalb des Stadtraums Wirkung entfalten können. Das könnte der Basler Stadtplanung durchaus eine Lehre sein.