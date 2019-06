Alle 15 Jahre trägt der Nordwestschweizer Jodlerverband (NWSJV) als einer von fünf Sektionen des Eidgenössischen Jodlerverbands das Eidgenössische Jodlerfest aus. Normalerweise finde es dann im Aargauischen oder im Solothurnischen statt, berichtete Daniel Buser, OK-Mitglied der 31. Veranstaltung vom 26. bis 28. Juni 2020 in Basel und Moderator der Pressekonferenz im Schmiedenhof am Mittwochabend, genau ein Jahr vor Beginn. Dieses Mal habe Basel die Ehre erhalten.

Der «treibenden Kraft» des Alphornbläsers Thomas von Arx, ebenfalls OK-Mitglied, sei es vor allem zu verdanken, dass dieses urige Traditionsfest der Schweiz nach fast einem Jahrhundert wieder an seinen Ursprungsort zurückkehrt: 1924 fand das erste Eidgenössische Jodlerfest in Basel statt, wie Buser in Erinnerung rief, weil nach dem Ersten Weltkrieg viele Schweizer, darunter viele Berner, nach Basel gekommen seien, um hier zu arbeiten, etwa bei den SBB oder in der Chemie. 20 Jodlerclubs habe Basel zu Höchstzeiten gehabt. Heute gibt es noch deren fünf.

Der ehemalige Basler Regierungsrat Carlo Conti begründete sein rein privates Engagement als OK-Präsident dann auch mit seiner Sorge über ein Auseinanderdriften von Stadt und Land in der Schweiz: Diese Erfahrung habe er als Politiker gemacht: «Ein solches urkulturelles Ereignis im Herzen der Industriestadt Basel ist das stärkste Zeichen für die Verbundenheit von Stadt und Land.»