Nun ist das gesamte ehemalige Areal der Basler Chemie im Kleinbasel in neuen Händen: Nach der Novartis hat auch die BASF ihren Anteil verkauft. Dies wurde am Dienstag bekannt. Die Käuferin Swiss Life verfügt in der Schweiz über ein Immobilienportfolio im Wert von 30 Milliarden Franken. Sie übernimmt das ganze Areal der BASF. Dieses erstreckt sich zur Hauptsache entlang der Klybeck- und der Mauerstrasse und wird von den ehemaligen Novartis-Grundstücken an den Ufern des Rheins und der Wiese umgeben.