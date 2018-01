Bisher ist in der Diskussion um die geplante gemeinsame Spitalgruppe stets davon ausgegangen worden, dass nur im Landkanton eine Volksabstimmung wahrscheinlich sei: In Baselland unterstehen Staatsverträge mit Gesetzescharakter dem obligatorischen Referendum, sofern im Landrat nicht die Zustimmung dazu mit einer Vierfünftel-Mehrheit erfolgt. In Basel-Stadt dagegen ist für den analogen Fall nur das fakultative Referendum vorgesehen.

Nun aber sollen sich die beiden Regierungen darauf geeinigt haben, dass auch in der Stadt die Stimmbevölkerung in jedem Fall das letzte Wort haben soll, damit das weitreichende Fusionsprojekt eine breitestmögliche Legitimierung erhält. Offiziell bestätigen wollte dies am Mittwoch seitens des federführenden Basler Gesundheitsdepartements allerdings niemand. Dafür sind am Mittwoch weitere wichtige Fragen geklärt worden.