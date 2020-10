Auch in den beiden Basel weniger Arbeitslose im September

Die Arbeitslosigkeit hat im September auch in den beiden Basel abgenommen. In beiden Kantonen sank die Quote um 0,1 Prozentpunkte - in Basel-Stadt auf 3,9 Prozent, in Baselland auf 2,5 Prozent. Landesweit wurde ebenfalls eine Abnahme um 0,1 Punkte auf 3,2 Prozent registriert.