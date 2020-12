Auch ohne Basler Fasnacht: Das ist die «Blaggedde» fürs 2021

Ainewäg

Dääglig rysst me d Blettli ab.

Mänggmool wärde d Rolle knapp.

Doodrvoor hänn d Schwyzer gwiss

hitte no am maischte Schiss.

Ainewäg sottsch d Rolle eere,

well si jetz ans Revers gheere.



Duesch du uff em Haafe sitze,

dien d Gedangge dureblitze.

S Blettli ains macht dir e Gschängg.

100 Joor heersch d Schnitzelbängg.

Jetz mit Masgge, s isch zum briele.

Due dr Mäntig aabespiele.

Mit Drumpeete trifft dr Gloon

uff em Blettli zwai dr Doon.



D Drummle wott er au no schrängge,

kaasch dr Zyschtig aabeschwängge.

Und die Alti Dante doo

bloost ganz fescht ins Piccoloo.

S Blettli ryssisch ab scho gly

und dr Mittwuch isch verby.

Nuur d Frau Fasnacht sait is trogge:

Uff em Droon blyb ych jetz hogge.



Pascal Kottmann, mit dr Rolle

schepfsch du wirgglig uus em Volle.

Uus Bapyr wär die kai Sääge,

drum duet si dr Müller prääge.

Nit vyl goot in däne Dääg.

D Rolle kauft me ainaiwäg,

denn d Bapyrform wirds no gää.

Die us Gold muesch jetze nää.

s Fasnachts-Comité