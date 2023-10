Auf den Herbst Impf-Empfehlung für besonders gefährdete Personen: Hier können Sie sich in Basel gegen Corona impfen lassen Auf die kälteren Jahreszeiten hin empfiehlt der Bund besonders gefährdeten Personen eine Auffrischung der Impfung gegen das Coronavirus. Impfstart in Basel-Stadt ist der 16. Oktober. Apotheken, Arztpraxen und das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut bieten die Impfungen an.

Es gilt wieder eine Impfempfehlung für Personen mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf. Symbolbild: Martial Trezzini/Keystone

Der Bund rät erneut zu einer Impfung gegen Covid-19. Die Empfehlung richtet sich an Personen, die besonders gefährdet sind. Für alle anderen gibt es keine Empfehlung. Die Immunität sei bei dieser Gruppe durch die vorhergehenden Impfungen oder eine Erkrankung noch genügend hoch, um bei Ansteckung einen schweren Verlauf zu verhindern. Der Kanton Basel-Stadt informiert nun über die Möglichkeiten sich im Kanton impfen zu lassen.

Hier finden Sie die Liste mit allen Impfstandorten in Basel-Stadt.

Es sind vorwiegend die Anfos Apotheke in der Aeschenvorstadt und die TopPharm Apotheke am Spalebärg, die Impfungen anbieten. Aber auch im Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut kann man sich impfen lassen.

In Riehen wird es wie im vergangenen Herbst wieder ein temporäres Impfangebot geben. Währen dreier Tage im Oktober kann man sich im Bürgersaal des Gemeindehauses Riehen impfen lassen. Am 25. und 26. Oktober, von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, sowie am 27. Oktober, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr. In den Alters- und Pflegeheimen sind ausserdem mobile Einheiten unterwegs.

Als besonders gefährdet gelten: Personen, die älter als 65 Jahre alt sind.

alle ab 16 Jahren mit erhöhtem individuellen Gesundheitsrisiko aufgrund einer Vorerkrankung.

Schwangere mit chronischer Erkrankung.

Die Liste der relevanten Vorerkrankungen ist in der Impfempfehlung des Bundes zu finden. Die Impfung soll frühestens sechs Monate nach der letzten Impfung oder Erkrankung mit Covid-19 erfolgen. Der ideale Impfzeitpunkt für einen hohen Schutz in den kommenden Wintermonaten liegt zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember 2023.

Dieser Impfstoff wird verabreicht

Arztpraxen und Apotheken bieten mehrheitlich den Impfstoff von Moderna sowie vereinzelt von Pfizer/BioNTech an, informiert der Kanton. Beim Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) gibt es zudem den Impfstoff von Novavax. Wenn die Lieferungen durch den Bund bis zum Impfstart am 16. Oktober erfolgen, kommen die neuen Impfstoffe zum Einsatz. Bis dahin werden die bisherigen bivalenten Impfstoffe verabreicht. (bz)