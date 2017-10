Wir, das sind We Invented Paris, kurz WIP, eine Band aus Liestal, Basel und weiter weg. Im Oktober wurde in Deutschland getourt, das dritte Album «Catastrophe» vorgestellt. Am 3. November ist Plattentaufe im Sommercasino in Basel. Graber, der Sänger und Songwriter, das Mastermind der Truppe, die sich immer wieder neu formiert, ist bekannt für seine unkonventionellen Auftrittskonzepte: Die ersten Konzerte ab Ende 2010 fanden nicht in Clubs, sondern in Wohnzimmern der Schweiz und Deutschland statt. Die Couchsurfing-Tour bescherte WIP eine schnell wachsende Fanbase, besonders in Deutschland. Auftritte im deutschen TV und Indie-Radio sorgten für noch mehr Popularität im Nachbarland. Nicht, dass er völlig durchgedreht sei, erinnerte sich Graber, «aber phasenweise schwebten wir ein paar Meter über dem Boden». Dazu passte der sphärisch anmutende Folk-Pop, den der heute 32-Jährige und seine Kumpanen spielten. Fast vier Jahre lang war WIP entweder unterwegs oder im Studio. Und dann wurde es plötzlich ruhig um die Band.