Es kann ja nur noch besser werden. Rein wettertechnisch gesehen zumindest. Als Architektin und Fährifrau Barbara Buser heute kurz vor 18 Uhr mit den Männerstimmen Basel durch die Rheingasse schritt und im Hof neben der Fischerstube das erste Fass des Ueli Festbiers anstach, floss nicht nur der bernsteinfarbene Gerstensaft. «So geschifft» hat es zu einem Anstich noch nie, waren sich die Bierfans einig. Der Regen vermochte aber nicht zu verhindern, dass sie in Strömen kamen, die harten, wetterfesten Kerlinnen und Kerle. Parallel zum Anzapfen feierte nämlich die «Adväntsgass im Glaibasel» ihre Eröffnung. 26 Foodstände locken bis zum 23. Dezember in der Rheingasse mit Gaumenschmaus, vom Fonduestübli über den Hot-Dog-Stand bis hin zur Thai-Küche und einem Pop-Up-Stand mit wechselndem Angebot. «Es hat viel mehr Käse als noch im vergangenen Jahr,» verspricht Christine Wälti. Sie gehört mit Tino Krattiger und Eva Matt zum Gründerteam.

Es ist dies die dritte Ausgabe der «Adväntsgass». Grund genug für Krattiger, in der festlich-besinnlichen Atmosphäre des Wagens der Café-Bar La Strada zu verkünden, dass der Markt damit ja fast schon den Status eines Basler Traditionsanlasses erreicht habe.

Pistengaudi ohne Schnee

Eine feste Grösse im Basler Weihnachtstrubel ist die «Adväntsgass» allemal. Sie wartet in diesem Jahr nebst «Dauerbrüllern» (O-Ton Krattiger) wie dem Manor-Fondueplausch mit einigen Neuheiten auf. So findet am Samstag, 2. Dezember erstmals der Abend der bespielten Fenster, mit künstlerischen Darbietungen jeglicher Art, etwa Unplugged-Konzerten. Eine Woche später wird an der Pistengaudi Ski gelaufen – ohne Schnee, auf Rollski. Wer beim Rennen dabei sein möchte, meldet sich bis zum 7. Dezember bei Manor an. Rollski deshalb, weil die Organisatoren nicht zu optimistisch sein wollten, dass aus dem Regen vielleicht noch Schnee wird.

Auch in diesem Jahr beschränkt sich das Angebot in der «Adväntsgass» ganz aufs Essen; dafür findet der Gässli-Märt neu an zwei Tagen statt. «Die Trennung zwischen Food und Shopping hat sich bewährt», meint Krattiger. Nicht mehr dabei sind hingegen die Ponys; die Robi-Spiel-Aktion bespielt mit ihrem Kinderprogramm neu den Marktplatz. Die Kleinen könnten sich auf dem Platz des Amtes für Wirtschaft und Arbeit vergnügen, so Wälti; hier sorgt unter anderem der MiniCirc für weihnächtliche Zirkusatmosphäre.

Und zwischen all der lichten Freude wird neu ein Abendspielleiter dafür sorgen, dass die Regeln in der Gasse im Sinne der Anwohner eingehalten werden. Dank des finanziellen Beitrags der Basler Weihnacht sei es möglich geworden, den Anlass professioneller zu gestalten, sagt Wälti. Dass die «Adväntsgass» eine Zukunft hat, ist unbestritten. Dies zeigt auch das Interesse der Standbetreiber. So haben sich laut Wälti in diesem Jahr deutlich mehr für einen Platz interessiert als noch im 2016. «Wir sind auf einem guten Weg.»

Da kann auch das bisschen Regen nichts daran ändern.