Auf freien Füssen Affe reisst aus Zolli aus – seine Erkundungstour war aber nur kurz Am Donnerstagabend informierten die Behörden die Basler Bevölkerung über einen freilaufenden Vari-Affen. Der Lemur war aus seinem Zolli-Gehege entwischt. Er wurde kurz darauf wieder eingefangen.

Wieder war der Affe los. In Basel ging einmal mehr ein Vari-Affe ausserhalb seines Geheges auf Erkundungstour. Kurz nachdem die Basler Behörden über die App Swiss Alert die Bevölkerung über den Ausbruch informiert hatte, konnten Mitarbeitende des Basler Zollis den Lemuren bereits wieder einfangen. Mit Handschuhen aber sonst ohne Schutzkleidung ergriff ein Mitarbeiter den Affen zwischen parkierten Autos und verfrachtete ihn in eine Box. Danach ging es zurück in den Zolli. (bz)

Hier geht es zum Video: