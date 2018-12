9,6 Millionen Franken will Baselland ab 2022 jährlich an den Kanton Basel-Stadt als Kulturpartner überweisen. Das ist insofern ein Erfolg, als dass man noch vor eineinhalb Jahren vor einem Scherbenhaufen stand: Das Baselbiet wollte sich mit der Hälfte des Betrags aus der Verantwortung ziehen. Dem Kanton Basel-Stadt, dessen Kulturbudget durch strukturelle Defizite im Museumsbereich sowieso schon überstrapaziert worden ist, drohte dadurch weiteres Ungemach. In den vergangenen Monaten setzten sich die Regierungsrätinnen Monica Gschwind und Elisabeth Ackermann an den Verhandlungstisch – und haben sich sowohl bei der Uni-Finanzierung als auch der gemeinsamen Kulturförderung gefunden. Ziel war, das Bestehen aller 17 Institutionen zu sichern. «Dass das gelungen ist, werten wir als grossen gemeinsamen Erfolg», sagte Elisabeth Ackermann gestern an einer Medienkonferenz. Angesichts dessen ist die neue Lösung eine Win-win-Situation, wie beide Parteien bestätigen.

Neues Modell gibt Sicherheit Der alte Kulturvertrag, der 1997 ins Leben gerufen wurde, sah vor, dass der Kanton Baselland jeweils ein Prozent seiner Steuereinnahmen für die Kultur einsetzte. Geld, das den Institutionen fix zugutekam und als Abgeltung für die städtischen Zentrumsleistungen verstanden werden konnte. Im neuen Vertrag legt man sich auf 9,6 Millionen fest. Das entspricht im Grundsatz dem Beitrag des laufenden Jahres, bedeutet aber auch, dass Baselland in stärkeren Steuerjahren nicht mehr Geld überweisen wird. Der Landkanton bekennt sich zu den Leuchttürmen und tritt als verlässlicher Partner auf, was nicht nur dem Kanton Basel-Stadt, sondern auch den Institutionen Planungssicherheit gibt. Denn bei diesen sorgten die Machtspiele und Sparrunden in jüngerer Zeit für Irritation und Existenzängste. Neu wird das Baselbiet seinen Beitrag direkt an Basel-Stadt überweisen. Damit möchten die Regierungsrätinnen vermeiden, dass die Institutionen zwischen den Kantonen zerrieben werden. Zudem sind die Zuständigkeiten und Ansprechpartner klarer definiert. Das führt dazu, dass auch Institutionen, die ursprünglich vom Kanton Baselland getragen wurden – wie etwa der Bahnhof für Neue Musik, Gare du Nord, oder das Vokalensemble der Basler Madrigalisten – künftig ins Subventions-Portfolio von Basel-Stadt wechseln.