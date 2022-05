Riehen Gedenktag für sowjetische Soldaten: Friedhof Hörnli ist wieder offen Auf dem Friedhof Hörnli feiert die russische Gemeinschaft in der Schweiz am 9. Mai an einem Sowjet-Grab den Tag des Sieges gegen Nazi-Deutschland. Die Polizei hat dafür während rund einer Stunde den ganzen Friedhof abgesperrt. Die bz berichtet fortlaufend.

Wer am Morgen des 9. Mai um acht Uhr auf dem Friedhof Hörnli an einem Grab trauern oder auch einfach nur spazieren gehen wollte, ist nicht willkommen. Trauergäste werden von der anwesenden Polizei weggeschickt, ihr Unverständnis ist gross. Adrian Plachesi, Mediensprecher, erklärt: «Der Grund dafür ist die Absperrung des Friedhofs zum Schutz der öffentlichen Sicherheit.»

Noch am Freitag hatte Regierungssprecher Marco Greiner erklärt, dass der Friedhof zugänglich und nur ein Rayon um das sowjetische Grab abgesperrt sein werde. Dem ist nun nicht so. Nicht einmal der Steinbildhauer darf anliefern.

Mittlerweile ist die Gedenk-Gesellschaft auf dem Friedhof eingetroffen. Die russische Motorrad-Gang «Nachtwölfe» ist ebenfalls vorgefahren, wird von der Polizei nicht auf den Friedhof gelassen.

Es soll nur um das Gedenken gehen

Der Friedhof ist unterdessen wieder geöffnet. Der offizielle Teil der Gedenkfeier mit Vertretern der russischen Botschaft ist vorbei. Nun gedenken private Feiernde den verstorbenen Soldaten. Vorher wurden sie aufgrund der Sperrung nicht zum Grab gelassen. Viele von ihnen gehören dem sogenannten «Unsterblichen Regiment» an, einer weltweit tätigen Gesellschaft, die das Gedenken an den 9. Mai pflegt. Die Gäste beten, singen russische Lieder und legen Blumen am Grab nieder. Es wird betont, dass es heute um das Gedenken an den 9. Mai gehe und nicht um die heutige «schlimme» Situation.

Am Grab entspinnen sich schliesslich doch noch Wortgefechte zwischen zwei in Blau und Gelb gekleideten pro-ukrainisch eingestellten Schweizerinnen und Vertreterinnen des «Unsterblichen Regiments», die den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine rechtfertigen. Auch weitere Anwesende erklären ihre Unterstützung für den Angriffskrieg Russlands. Es bleibt aber friedlich. Kurz vor elf Uhr löst sich die Menschentraube vor dem Grab schliesslich auf.