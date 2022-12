Aufgepasst Basler Polizei warnt mit Mickey-Maus-Plakat vor «aufdringlichem Betteln» Mit Plakaten in der Innenstadt möchte die Kantonspolizei Basel-Stadt darauf hinweisen, dass Passantinnen und Passanten unangenehme Bettelnde melden können und sollen.

Mit diesen Plakaten will die Kantonspolizei Basel-Stadt schneller einschreiten können. Aimee Baumgartner

«Aufdringliches oder aggressives Betteln ist verboten.» Diese Botschaft steht auf drei Plakaten der Kantonspolizei in der Basler Innenstadt. Im Bild ist eine Person im Mickey-Maus-Kostüm zu erkennen, die frontal in die Kamera schaut. In diesem Aufzug sorgten Bettelnde wegen ihres aggressiven Auftretens bereits im Herbst für Aufruhr.

Die Schilder seien zu Beginn des Weihnachtsmarktes aufgestellt worden, bestätigt Polizeisprecher Rooven Brucker gegenüber «20Minuten» . Dies sei eine Reaktion gewesen auf etliche Meldungen aus der Bevölkerung, wonach bereits an der Basler Herbstmesse teils aufdringlich gebettelt worden sei. Die Aufmachung in Kostümen habe für Verwirrung gesorgt. Viele Besucherinnen und Besucher hätten geglaubt, dass die Mickey Mäuse zu den Ständen gehörten, was nicht der Fall sei.

Illegales Betteln soll schneller gemeldet werden

Nach Bettelgesetz ist es sogar illegal, so nahe an Läden oder Ständen zu betteln. Der Abstand muss fünf Meter betragen. «Wir hoffen, dass sich Menschen durch das Aufmerksammachen schneller bei der Polizei melden, sollte ein Fehlverhalten festgestellt werden», sagt Brucker gegenüber «20Minuten». Dann könne man auch schneller und gezielter Reagieren.

Aber auch die Bettelnden selber sollen mit den Plakaten angesprochen und auf die geltenden Regeln hingewiesen werden. Wo und wie lange die Warnschilder in Zukunft platziert würden sei flexibel. Sie kämen auch zukünftig «an Hotspots in der Stadt, wie auch an grösseren Events» zum Einsatz, sagt Brucker. Die Kampagne sei aus dem Community Policing der Kantonspolizei Basel-Stadt hervorgegangen, einer niederschwelligen Schnittstelle zwischen Bevölkerung und Polizei.