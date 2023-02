Aufruf Anti-Woke-Kampagne: Basler Grossrat David Trachsel will fremden Menschen den Coiffeurbesuch bezahlen Gratis-Blondieren, das ermöglicht derzeit die Junge SVP. 20 Personen haben sich schon bei der Partei gemeldet, bei 40 ist Schluss. Denn das Blondieren ist keine günstige Angelegenheit.

Junge SVP lancieren Coiffeurkampagne. Die ersten 40 Personen bekommen blonde Haare umsonst. Bild: Sandra Ardizzone

Anfang Januar geht ein Tiktok-Video von der amerikanischen Professorin Tressie McMillan Cottom viral. Sie äussert sich zu der soziologischen und gesellschaftlichen Bedeutung von blonden Haaren. Es folgte eine hitzige Onlinedebatte, bei welcher sich viele blonde Menschen angegriffen fühlten. Wenig später wird sie für einige Zeit von der Social-Media-Plattform gebannt.

In ihrer darauffolgenden Kolumne in der «New York Times» berichtet McMillan von den Reaktionen der User und Userinnen und erklärt ihre Sichtweise. Das Thema wird von verschiedenen Medien kritisch aufgenommen und das Blondieren von Haaren in einen Kontext von kultureller Aneignung gestellt. Dies, obwohl dieses Argument im Artikel von McMillan nicht klar ersichtlich ist.

Haarfärbekampagne der Jungen SVP

Die Junge SVP lancierte wenige Tage nach der Veröffentlichung des Artikels eine Kampagne. Denn seit einiger Zeit steht auf ihrer politischen Agenda der Kampf gegen den von ihnen bezeichneten «Woke-Wahnsinn». David Trachsel, Präsident der Jungen SVP und Basler Grossrat, twitterte am vergangenen Dienstag Folgendes:

«Du darfst dir die Haare nicht mehr blond färben, sagen Woke-Ideologen. Setzt ein Zeichen gegen den Woke-Wahn, färbe dir die Haare blond und die Junge SVP bezahlt dir den Besuch beim Coiffeur.»

Wiederholt versucht die Junge SVP mit Gratis-Dienstleistungen, ihren politischen Standpunkt deutlich zu machen; vor kurzem kündigten sie an, Studierenden den Anwalt zu bezahlen, falls diese wegen Nichtgendern einen Notenabzug erhalten. Dieses Mal ist es ein Coiffeurbesuch für (fast) alle. «Bis heute Mittag haben sich schon 20 Personen bei uns gemeldet», sagt Trachsel. Sie hätten mit weniger gerechnet. «Wir sind nur für das Bezahlen der ersten 20 Besuche verpflichtet. Bei 40 klemmen wir ab», so Trachsel. Auf diversen sozialen Medien inklusive ihrer Website hat die Junge SVP die Aktion auf 20 Personen beschränkt, auf Twitter fehlt diese Information.

Die Kostenfrage

120 Franken, das ist das Budget, das sie pro Person zur Verfügung stellen. Denn sie bezahlen lediglich den Prozess des Blondierens, nicht das ganze Coiffeurprogramm. «Mit 120 Franken kann man sich die Haare blondieren, es gibt sicher Coiffeure, bei denen man mit diesem Preis durchkommt», antwortet Trachsel auf die Frage, ob er im Vorfeld auch mit Personen gesprochen habe, welche sich regelmässig die Haare färben, um eine ungefähre Preisvorstellung zu bekommen.

Also ein Budget von knapp 5000 Franken für den Coiffeurbesuch fremder Menschen. Trachsel, der zusammen mit der Parteileitung für die Finanzierung der Jungen SVP verantwortlich ist, sagt: «Die Ausgaben müssen einfach im Rahmen des genehmigten Budgets sein, welches wir 2023 zur Verfügung haben. Aber man darf davon ausgehen, dass das Kampagnenbudget grösser ist als die genannten 4800 Franken.»

Trachsel glaubt, dass die Kampagne ihre Fehde gegen die Wokeness weiterbringen wird: «Die junge SVP hat viele Rückmeldungen bekommen, dass die Forderungen immer abstruser werden.»

Auf die Frage, ob Trachsel den Artikel von Tressie McMillan in der «New York Times» gelesen hat, antwortet er: «Nein, persönlich nicht, aber ich versichere Ihnen, dass ich genug gut informiert bin, um die Sache genau beurteilen zu können.»