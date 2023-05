IG Spalenvorstadt warnt: Weihnachts-beleuchtung steht auf der Kippe

Gender-Diskussion «Diskriminierend», «Verein von Ewiggestrigen»: Rede am Liestaler Banntag sorgt für Sprengstoff

Wer sich weder als Mann noch als Frau fühle, solle zum Psychiater: So lässt sich der Satz zusammenfassen, der in einer Rede am traditionellen Männerumzug der Baselbieter Kantonshauptstadt fiel. Die Juso bringt das auf die Palme.