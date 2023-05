Aufruf IG Spalenvorstadt warnt: Weihnachtsbeleuchtung steht auf der Kippe Immer zur Weihnachtszeit strahlt die Spalenvorstadt samt Spalentor in festlichem Licht. Doch jetzt setzt die IG Spalenvorstadt, die das Dekor finanziert, einen Warnruf ab. Und schimpft über einen prominenten Liegenschaftsnutzer, der nicht mehr bereit sei, seinen Obolus zu leisten.

Bleibt die Weihnachtsbeleuchtung in der Spalenvorstadt in diesem Jahr dunkel? Der IG Spalenvorstadt geht das Geld aus. Bild: Roland Schmid / Archiv

Seit bald drei Jahrzehnten gibt es die Weihnachtsbeleuchtung in der Spalenvorstadt. Doch jetzt droht das Ende: Die IG Spalenvorstadt hat einen Hilferuf ausgesendet – sie brauche mehr Geld.

«Leider haben wir in diesem Jahr keine finanziellen Ressourcen mehr, um die Weihnachtsbeleuchtung umzusetzen», schreibt die IG, welche die Dekoration organisiert und finanziert, in einer Mitteilung. Und: «Ohne zusätzliche Unterstützung steht die Beleuchtung auf der Kippe.»

Man benötige pro Jahrgang rund 20 000 Franken. Bis 2020 habe die IG diesen Betrag knapp stemmen können. Doch: «Im Jahr 2021 und auch letztes Jahr mussten wir einen erheblichen Verlust hinnehmen.»

Vorwurf in Richtung Kanton

Einer, der das Ende besonders bedauern würde, ist Jürg Humbel, IG-Vorstandsmitglied und Inhaber der Papeterie Humbel, Spalenvorstadt 21. Humbel sagt zur bz: «Wir haben hier an der Spalenvorstadt eigentlich einen phänomenalen Zusammenhalt. Aber viele Betriebe und Firmen steigen aus der IG aus, wollen sich den Mitgliederbeitrag sparen – und irgendwann reicht es dann halt nicht mehr.»

Besonders stossend sei, sagt Humbel, dass auch die Universität eine grosse Liegenschaft nutze, sich jedoch nicht mehr an den Kosten für die Tännli an seiner Fassade beteiligen wolle. «Das hat mich wirklich richtig geärgert. Dabei profitiert doch die Stadt immens von der schönen Beleuchtung!» In der Alten Gewerbeschule an der Ecke Spalenvorstadt/Petersgraben sind unter anderem die Urban Studies untergebracht.

Laut Uni-Sprecher Matthias Geering wurde die Universität 2020 erstmals angefragt, ob sie einen Beitrag an die Dekoration der Spalenvorstadt leisten würde. «Auf Grund der besonderen Corona-Situation wollte die Uni ein Zeichen setzen und hat damals ausnahmsweise 700 Franken an die Dekoration beigetragen», sagt Geering. Eine erneute Anfrage im vergangenen Januar habe man abschlägig beantworten müssen. «Als nicht-kommerzielle Institution können wir derartige Beiträge nicht regelmässig tätigen.»

«Es braucht jetzt einen Schuss vor den Bug»

Man wolle nicht auf Panik machen, sagt Humbel. Die Bettelbriefe für die diesjährige Beleuchtung würden erst in diesen Tagen verschickt, der definitive Entscheid falle im September. «Aber es braucht jetzt einen Schuss vor den Bug.» Die Leute seien sich häufig nicht bewusst, was solche Installationen kosten würden. «Und wenn es die Beleuchtung nicht mehr gibt, finden es alle jammerschade.»

Den Löwenanteil des Budgets gehe für den Auf- und Abbau, die Montage und für die Lagerung drauf, sagt Humbel. Die Bäume selbst kosteten lediglich rund 4000 Franken. «Und es sind nicht die Strompreise, die uns zu schaffen machen. Sie steigen zwar, sind aber weiterhin verkraftbar.»

Immer einen Tag vor der «offiziellen» Beleuchtung

1996 beschlossen einige Geschäftsinhaberinnen und -inhaber, die Häuser mit Lichtgirlanden zu schmücken. Später kamen Tannen hinzu, ebenso ein grosser Stern am Spalentor. Angezündet werden die Lämpchen jeweils im November mit einer kleinen Feier. Stets einen Tag, bevor die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt angeschaltet wird.

2012 wurde die Beleuchtung von einem Elektriker, der dringend Geld brauchte, kurzerhand verkauft. Die IG bemerkte den Verlust erst spät. Danach sprang die Stadt mit einem Betrag aus dem Lotteriefonds ein. Die neue Beleuchtung konnte gerade noch rechtzeitig beschafft werden – mit ihr wurde auch auf LED-Technik umgerüstet.