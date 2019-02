In der Heimat musste es an diesem Abend der BScene dann doch spät werden, bis nochmal Druck in den Kessel kam. Es war weit nach Mitternacht, als dieser Typ, der dem Treiben der jungen Trap-Szene Basel bis dahin vom hinteren Teil der Tanzfläche zugesehen hattte, seine Jacke abstreifte und mit zwei harten Jungs als Back-up die Bühne bestieg. Dann war da eben sofort dieser Dampf im Kessel, den nur aussergewöhnliche Situationen kreieren. Und das hier war eine aussergewöhnliche Situation, keine Frage, denn hier stand Black Tiger am Mikrophon und wollte wissen, «ob hier alle ready siiind?» Und dass er, Black Tiger, heute auch eine Premiere feiere, denn heute sei er jemand anders. Heute stehe er auf dieser Bühne in der Heimat nicht als «Black-», sondern als «Trap Tiger».

Da droppt der Bass. Und alle, die bis zu diesem Zeitpunkt ausgeharrt hatten, jagten noch einmal alle Energie in ihre Kniekehlen, die ihnen vom Springen und in die Hocke gehen und wieder springen, diesem ganzen herrlichen Trap-Treiben eben, noch geblieben war. Mittendrin Tiger, Trap Tiger, von dem man im Vorfeld gemunkelt hatte, er habe sich sogar eine Goldkette fertigen lassen mit diesem Namen drauf. Und man hatte gelacht. Nicht aus Arroganz oder Mitleid. Nein, weil man sich freute, dass der Grandseigneur der Schweizer Rap-Szene hergefahren kam, um der neuen Generation seinen Respekt zu zollen. Und nebenher einen bis dahin mittelguten Abend noch einem versöhnlichen Abschluss zuzuführen.

Dass es ein Risiko werden würde, die erste Trap Night im Rahmen der BScene in einen peripheren Club wie die Heimat auszulagern, war den Machern um BScene-Präsident Tobias Metzger klar gewesen. Nur hätte man das Risikopendel gerne in die andere Richtung ausschlagen sehen: «Bei der Programmierung ist uns die Stimmung sehr wichtig», hatte Metzger zur «bz Basel» gesagt, und damit rechtfertigen wollen, dass er ausgerechnet die Trap Night und damit die Musik der Stunde in einem kleinen Club stattfinden lässt, der schnell zu überfüllen droht. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber offenbar muss man diese Musik in Basel noch zu den Leuten tragen. Denn die Leute kommen nicht zu ihr. Zumindest nicht an diesem Freitagabend, an dem zwölf Basler Trap-Künstlerinnen und Künstler eine Kostprobe der vielfältigen Basler Szene servierten.

Die Sneakers glühten

Seis drum, wer da war, hatte Freude. Den Auftakt machten vier Rapper des Dritter-Stock-Labels und damit einige der erfolgreichsten Jungs, die Basel zur Zeit zu bieten hat: Lafa, Sherry-ou, Skip und der junge Morow brachten die Sneakers ordentlich zum Glühen. Wie jede Szene hat auch die Trap-Szene ihre Codes und Symbole, die an Füssen getragen werden oder im Gesicht (zB. Skibrillen! Im Club!) oder auf der Haut. Beim rituellen In-die-Hocke-Gehen vor der nächsten Bass-Eruption kriegte man Sneakers zu sehen, die auch als Diskokugeln eine gute Falle gemacht hätten. Jetzt blitzte halt der Boden wie aus Kristall, wenn im Moshpit wieder einmal alle durcheinanderhüpften. Alleine dafür hatte sich dieser Abend gelohnt.

Während die übrigen Bühnen, vom Sud über die Klara und das Sommercasino, mehr Publikum anzogen, wie man sich beim späteren Gutenachtbier in der Kaserne erzählte, war die Heimat an diesem ersten BScene-Abend zu einer Art Klassentreffen geworden. Aber das macht ja nichts, so lange am Schluss Klassensprecher Trap Tiger das ganze Publikum auf die Bühne bittet, während er alleine davor auf der Tanzfläche steht und damit symbolisch eine Umkehr der Verhältnisse inszeniert. Unten steht dann für einmal die Legende. Und oben alle, die eine werden wollen. Ein schönes Abschlussbild.