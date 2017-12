Der Winter naht. Doch nicht alle können sich zum Aufwärmen zu Hause in der guten Stube einfinden. In Basel nimmt die Zahl der Obdachlosen zu. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 2010 nutzten 100 Personen eine Meldeadresse für Menschen ohne festen Wohnsitz im Schwarzen Peter. Im vergangenen Jahr waren es bereits 384.

Betroffen sind sämtliche Alterskategorien zwischen 18 und über 60 gleichermassen. Evelyne Bohnenblust, Leiterin Abteilung Sucht beim Kanton Basel-Stadt, sagt, dass die Wohnraumsituation ausschlaggebend sei. «Für sozial benachteiligte Menschen ist es zunehmend schwierig, günstigen Wohnraum zu finden.» Als Grund für die Zunahme der psychischen Erkrankungen bei den Obdachlosen sieht Yvonne Bürgin die Gesellschaft. Die Gassenarbeiterin des Vereins Schwarzer Peter, der sich um die Basler Obdachlosen kümmert, ist der Meinung, dass die heutige Schnelllebigkeit und der Druck viele Leute aus dem System kippe.

Die Anlaufstellen sind überfordert, nicht nur durch die stetige Zunahme der Randständigen. Der Schwarze Peter macht in der jüngsten Ausgabe seines monatlichen Hefts auf ein Problem aufmerksam, das sich in den vergangenen Jahren stark akzentuiert hat: die psychischen Probleme. Der Verlust der eigenen Wohnung führt oft in die Depression. «Die enorme Belastung im Alltag, das Suchen nach einer Notunterkunft, eines Plätzchens im Stadtwald oder eines weiteren Sofas für die nächsten Tage.» Daran zerbrechen viele Menschen.

Dazu der Stress um das Hab und Gut, das herumgeschleppt würde. Der Frust staut sich und macht sich in Form von Aggressionen bemerkbar. In der Gassenküche, der Notschlafstelle oder der Kontakt- und Anlaufstelle geht es zunehmend ruppig zu und her. Die Klienten breiten sich aus, schreien und werden ausfällig. Im vergangenen Jahr mussten mehrere Anlaufstellen ihre Hausordnung anpassen. Vermehrt musste gar die Polizei aufgeboten werden.

Keine Krankheitseinsicht

Laut Bürgin spüren sich die meisten ihrer psychisch kranken Klienten nicht: «Meist ist absolut keine Krankheitseinsicht vorhanden. Die Leute denken, dass die Gesellschaft krank ist und sie als einzige gesund.» Die Obdachlosen würden eine Mauer um sich bilden, die fast nicht zu durchzudringen sei. In solchen Fällen würden die Gassenarbeiter des Schwarzen Peters nicht mitspielen – ihren Klienten jedoch auch nicht sagen, dass sie wirklich krank seien. «Schlimm wäre, wenn die psychisch kranken Personen dann das Vertrauen verlieren würden und nicht mehr zu uns kämen», sagt Bürgin. Wenn die Anlaufstellen Betroffene aus den Augen verlieren, seien diese oft ganz verloren.

Laut Michel Steiner, ebenfalls Gassenarbeiter beim Schwarzen Peter, ist auch die Dichte ein Problem: «Immer mehr Leute kommen zu uns. Wenn dann eine psychisch kranke Person auffällig wird, greift das auf die anderen über.» Besucher ohne psychische Erkrankungen würden sich dann zunehmend unwohl fühlen und nicht mehr kommen.

Workshop für Gassenarbeiter

Die Mitarbeiter des Schwarzen Peter haben ihrerseits bereits Massnahmen ergriffen. Sie haben Antigewalt-Kurse bei der Polizei besucht und einen Workshop bei einem Psychiater. Wenn ein Klient jedoch nicht mehr zu beruhigen ist, würden sie ihn bitten, zu gehen. Zudem bringen die Gassenarbeiter eine neue Idee ins Spiel. In ihrer Vereinszeitschrift stellen sie die Frage, ob der Staat nicht auch Psychiater subventionieren sollte, die auf der Strasse unterwegs sind. Gemäss nordischem und angelsächsischem Vorbild.

Auch die Kantonsvertreter haben die Probleme erkannt. Im September wurde ein runder Tisch einberufen, an dem auch Fachleute aus der Psychiatrie und weitere Institutionen teilnahmen. Bohnenblust sagt, man wolle vor allem die «tägliche Arbeit im niederschwelligen Bereich» besprechen. Auf die Frage nach möglichen Lösungsansätzen bleibt sie vage. Sie sagt nur: «Wichtig ist die Vernetzung und Zusammenarbeit der Institutionen sowie auch die Weiterbildung der Mitarbeitenden. Dies wird aktiv von der Abteilung Sucht unterstützt und gefördert.» So schnell zeichnet sich demnach keine Lösung ab.

Dabei sind die Zustände prekär. Betroffene berichten, dass es in der überfüllten Gassenküche immer öfter zu Eskalationen komme, weil einige der psychisch Angeschlagenen nicht dulden, wenn sich jemand in ihre Nähe setzt oder sogar berührt. Doch sind die Anlaufstellen bemüht, das Problem nicht allzu hoch kochen zu lassen. Von der Gassenküche war nach der Anfrage gar niemand zu erreichen. Und auch bei der Notschlafstelle gäbe es lediglich eine «leicht vermehrte Anzahl an Hausverboten», wie Ruedi Illes, Leiter der Basler Sozialhilfe, sagt.

Spezielle Angebote für Frauen

Insbesondere Frauen fühlen sich belästigt, teilweise sogar bedroht. Elfie Walter, Leiterin der Frauenoase und Mitglied im Komitee der Fraunnotschlafstelle sagt: Das Problem sei sichtbarer geworden. Man würde in der Öffentlichkeit mehr darüber sprechen als früher. Bis vor einigen Jahren kümmerte sich die Frauenoase nur um drogensüchtige Frauen, die sich prostituieren. Heute hat sie sich geöffnet. Auch viele Klientinnen mit psychischen Problemen würden die Anlaufstelle besuchen.

Walter erkennt das selbe Problem, das Bürgin schildert, nämlich die fehlende Selbstreflexion bei ihren Klientinnen. Bei Frauen, die sie schon länger kennen, würden sie versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Viele würden sich nichts sagen lassen, in gewissen Fällen würde es jedoch klappen. So beispielsweise bei einer spielsüchtigen, depressiven Frau. Die 72-jährige holte sich nach vielen Gesprächen Hilfe bei der Universitären Psychiatrischen Klinik. In allen Fällen sei jedoch wichtig: «Wir nehmen die Frauen, wie sie sind. Bei psychisch kranken Frauen sehen wir es bereits als Erfolg, wenn sie zu uns kommen und uns vertrauen.»

In diesem Winter haben die Frauen zum letzten Mal die Gelegenheit, in der Frauenoase zu übernachten. Das Geld fehlt. Dass die Kantonsvertreter nicht ganz untätig sind, haben sie mit der Schaffung einer neuen Notschlafstelle bewiesen. So plant die Regierung an der Alemannengasse eigens eine Notschlafstelle für Frauen. Hier werden Massnahmen gegen die Zunahme der psychischen Erkrankungen ergriffen: An der neuen Notschlafstelle soll jeweils abends nach 20 Uhr ein Sozialarbeiter präsent sein.