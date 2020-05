Aus den Fehlern letzter Woche gelernt: Basel ist nun vorsichtiger geworden

Der Duft von Grilladen liegt in der Luft, Menschen in Bikinis und Badehosen strecken die noch blasse Haut der Mittagssone entgegen, aus kleinen Boxen dröhnt Technomusik durch den Park. Die Stimmung am Birsköpfli scheint am Auffahrtstag wie an jedem anderen Frühsommertag. Nur ein Unterschied ist spürbar: Basel ist vorsichtiger geworden. Zwischen den Menschengruppen, die grösstenteils aus weniger als vier Personen bestehen, ist der Abstand deutlich grösser als zwei Meter. «Schön, dass sich auch die Jungen daran halten», meint eine ältere Frau, die vorbeispaziert. Nur Jogger und Velofahrer, denen man nicht ausweichen kann, würden sie stören.