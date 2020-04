Aus für den «Vierten König»: So heftig wälzt Corona die Basler Gastroszene gerade um

Die Basler Traditionsbeiz «Vierter König» an der Rheinpromenade gibt als erste den Betrieb auf – andere geben sich kämpferisch. Kaum eine andere Branche ist vom Coronavirus so stark betroffen wie die Gastronomie. Von den im März über 350 neu gemeldeten Arbeitslosen in Basel-Stadt arbeitet der grösste Teil in Restaurants oder Hotels.