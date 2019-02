Sie kennen es: Da gibt es schöne Strassenzüge in einer Stadt und plötzlich werden sie abgerissen. Diese Stadt entwickelt sich gerade rasant weiter, da gehört dies dazu. Denn Basel wächst und damit ändert sich auch das Erscheinungsbild.

Zwar soll es etwas schwieriger werden, ganze Quartiercharakter zu verändern, aber abgerissen und neu gebaut wird immer noch. Unser Rätsel nimmt Sie mit in eine Zeit, in der man noch so froh war, ein paar Altbauten zu entfernen, um schöne, saubere Neubauten hinzustellen. Erkennen Sie die Ecken von Basel-Stadt wieder?