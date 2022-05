Ausbau der Basler Bauinfrastruktur Noch lange keine «richtige» S-Bahn: Das Herzstück kommt kaum vor 2050 Beide Basel, Bund und SBB legen einen Fahrplan zum weiteren Ausbau der Bahninfrastruktur in der Region Basel vor. Bis Ende Jahrzehnt kommt der Viertelstundentakt auf mehreren Strecken. Doch bis mit dem Bau des Herzstücks neue Durchmesserlinien möglich werden, dauert es noch viele Jahre.

Bevor ein Tiefbahnhof gebaut und das Herzstück realisiert werden kann, muss der Basler Bahnhof SBB und seine Gleisanlagen «ertüchtigt» werden. Kenneth Nars (25. Mai 2022)

Seit über 20 Jahren gibt es die S-Bahn Basel. Allerdings ist sie das bis heute nur dem Namen nach: Mit einem Takt von 30 Minuten (auf einigen Linien von 60 Minuten) und langen Standzeiten in den beiden grossen Basler Bahnhöfen ist sie noch keine städtische Schnellbahn. An einer Medienkonferenz gaben die beiden Basel mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) und den SBB den Fahrplan zum weiteren Ausbau der Bahninfrastruktur bekannt.

Aktuell sind Bahnprojekte im Umfang von 1,4 Milliarden Franken im Bau

Die gute Nachricht: Zumindest die Taktverdichtung ist auf einigen Strecken in Sicht. Derzeit befinden sich mehrere Grossprojekte im Bau: der Vierspurausbau Liestal samt Wendegleis (380 Mio. Fr.), die Entflechtung Basel–Muttenz (300 Mio. Fr.) sowie Aus- und Neubauten zwischen Basel und Karlsruhe (580 Mio. Euro). Zuzüglich kleinerer Projekte wird in der Region aktuell 1,4 Milliarden Franken in die Bahninfrastruktur investiert. 2023 nehmen die SBB zudem den Doppelspurausbau im Laufental (133 Mio.) und Sanierungsarbeiten im Hauenstein-Basistunnel (140 Mio.) in Angriff.

Die Baustellen führen für Reisende und Anwohnende zu Unannehmlichkeiten, bringen aber in absehbarer Zeit ein besseres ÖV-Angebot: Ende 2025 wird zwischen Basel und Liestal der Viertelstundentakt bei der S-Bahn, 2026 auf der lange vernachlässigten Schnellzug-Linie Basel–Laufen–Biel der Halbstundentakt aufgenommen. 2028 folgt der Viertelstundentakt ­zwischen Basel und Aesch.

Ebenfalls noch in diesem Jahrzehnt soll die Bahnanbindung an den Euro-Airport (EAP) gebaut und mit einem Viertelstundentakt bedient werden. Der überraschend rasche Fortschritt auf französischer Seite setzt die Schweizer Behörden unter Druck, mit dem Bau eines S-Bahnhofs an der Elsässerbahn beim Morgartenring vorwärtszumachen. Es mache Sinn, diesen neuen Bahnhof gleichzeitig mit dem EAP-Bahnanschluss zu bauen, räumte der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber ein.

«Die Region braucht eine echte S-Bahn. Die gibt es nur mit dem Herzstück», sagt die Basler Regierungsrätin Esther Keller. Kenneth Nars

«Die S-Bahn ist im Bau», konstatierte Reber. Für eine echte S-Bahn, wie es die Basler Baudirektorin Esther Keller nennt, ist über die Taktverdichtungen hinaus das Herzstück nötig. Die beiden Basel, Bund und SBB bekräftigten, die unterirdische Verbindung zwischen Bahnhof SBB und Badischem Bahnhof bauen zu wollen. Auch sei es zur Sicherstellung der Entwicklungsfähigkeit des Bahnverkehrs nötig, den Bahnhof SBB mit einem Tiefbahnhof zu erweitern, heisst es im Schlussbericht der SBB zum Ausbau des Bahnknotens.

Zuerst muss Bahnhof SBB «ertüchtigt» werden

Eine zwingende Abfolge zum Ausbau der Bahninfrastruktur in Basel gebe es aber nicht. Die Entscheide könnten zu einem späteren Zeitpunkt gefällt werden. Laut Bund und SBB gibt es drei Schritte: Zunächst soll der Bahnhof SBB «ertüchtigt» werden. Bestandteil sind unter anderem eine Optimierung der Gleisanlagen und der Bau zusätzlicher Querungen und Passerellen. Dieses bereits milliardenschwere Projekt bildet die Grundlage für den Bau des Tiefbahnhofs.

Die Inbetriebnahme des Herzstücks erfolgt laut Bericht ab 2050, je nach Variante auch erst Jahre später. Die beiden Basel erachten diesen Fahrplan als zu konservativ. Sie fordern, dass das Herzstück bis 2045 fertig ist. Das ist vermutlich Wunsch­denken: Laut Angaben der SBB könnte das Projekt zur Ertüchtigung des Bahnhofs SBB 2026 beschlossen werden, die Arbeiten bis 2040 dauern. Erst dann wäre die Voraussetzung zum Bau des Herzstücks überhaupt gegeben.