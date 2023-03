Bahnhof SBB Die provisorische Passerelle ist bereits zu erahnen: Alle Probleme wird sie aber nicht lösen Bis im Dezember 2025 soll die provisorische Querung des Gleisfelds stehen. Wie provisorisch die Passerelle tatsächlich wird, ist derzeit unklar: Zwischen 10 und 50 Jahre alt kann sie werden.

Auf dem Gleis 11/12 kann man schon erahnen, was kommt: links der Liftschach, rechts der Treppenaufgang zur geplanten Passerelle. Bild: Nicole Nars-Zimmer (niz)

Eine Krücke hilft, weiterhin laufen zu können, wenn der Fuss nicht mehr belastet werden darf. Sie ist keine optimale Lösung, sondern nur ein Behelf, bis der Fuss geheilt ist. Gleich verhält es sich mit der neuen Passerelle und dem Bahnhof SBB. Die Ansätze der provisorischen Querung sind bereits zu sehen, im Dezember 2025 soll sie begehbar sein.

Dass der Bahnhof Basel SBB an seine Belastungsgrenze gestossen ist, muss einem eigentlich niemand sagen. Auf der bestehenden Passerelle sind sich – nicht nur zu Stosszeiten – einfach alle im Weg. Ab Ende 2025 wird der Druck auf den grössten Grenzbahnhof Europas noch steigen. Dann soll die S-Bahn zwischen Basel und Liestal im Viertelstundentakt verkehren. Hinzu kommen der Fernverkehrs-Halbstundentakt zwischen Basel, Delémont und Biel sowie der S-Bahn-Viertelstundentakt zwischen Basel und Aesch. Dazu ist ein neues Perron nötig.

Die provisorische Passerelle ist bereits zu erahnen

Dieses Perron Gleis 19/20 wird auf der Südseite des Bahnhofs, also in Richtung Gundeli, geschaffen. Das Gleis 20, das es heute noch nicht gibt, wird zu einem Stumpengleis, das bis kurz vor die Margarethenbrücke reichen wird. Der nötige Platz wird dort geschaffen, wo sich vor kurzem noch die Böschung zwischen der höher gelegenen Meret Oppenheim-Strasse und dem tiefer gelegenen Gleisfeld erstreckte.

So soll das neue Perron 19/20 auf der Südseite des Bahnhofs aussehen. Bild: zvg

Von der provisorischen Passerelle steht auf dem Gleis 11/12 bereits das Joch, das Liftgerüst und der Treppenaufgang. Wenn dieser Zugang auf allen Gleisen aufgestellt sein wird, sollen die Bodenelemente von einer Plattform an der Meret Oppenheim-Strasse her gelegt werden. Eins nach dem anderen werden die jeweils zehn Meter langen Elemente hinten angehängt und der Boden so in Richtung Westbahnhof geschoben.

Ein Provisorium, das 50 Jahre stehen kann

Hier entsteht das neue Perron 19/20. Links die künftige Stützmauer. Bild: Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Die Grünfläche ist bereits einer Plattform aus Sand und Schutt gewichen, wie eine Begehung zeigt, zu der die SBB am Donnerstag luden. Auch die Stützmauer, die das Gleisfeld vom Gundeli trennen wird, ist schon in ihren Ansätzen zu erkennen. Einmal errichtet, wird sie rund 570 Meter lang und zwischen vier und sieben Meter hoch sein.

Die provisorische Passerelle «muss» bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 stehen, betont Wolfgang Stolle, Gesamtprojektleiter der SBB. Da gebe es keinen Spielraum. Spielraum gibt es allerdings bei der Lebensdauer der Passerelle. Angedacht sei, dass sie zehn Jahre steht. «Doch wenn sich etwas ändert, ist sie so gebaut, dass sie auch 50 Jahre bleiben kann.»

Bereits angedacht sind die nächsten Ausbauschritte beim Bahnhof SBB: So läuft derzeit ein Vorprojekt für einen Perronzugang Margarethen. Parallel zur Margarethenbrücke soll frühestens 2037 eine rund 15 Meter breite Fussgängerbrücke entstehen, die alle Perrons erschliesst. Der Kanton sieht darin die Möglichkeit, den künftigen Tramknoten «Markthallenplatz» besser zu erschliessen und damit den Centralbahnplatz zu entlasten.

Auch wenn sie nicht so aussehen wird: die Passerelle ist ein Provisorium. Denn: «Auch sie wird wahrscheinlich nicht reichen, um das künftige Passagieraufkommen zu bewältigen», sagt Marco Galli vom Basler Tiefbauamt, der an diesem Tag seine Chefin Esther Keller vertritt, die sich beim Sport verletzt hat.

Visualisierung der neuen Passerelle. Bild: zvg

Das Elsässertor und der Zoll erschweren die Erschliessung

Und optimal gelegen ist die Passerelle auch nicht. Während es von der Meret Oppenheim-Strasse einen direkten Zugang geben wird, gestaltet sich die Erschliessung auf der anderen Seite der Gleise schwieriger. Um von der Centralbahnstrasse auf die Passerelle zu gelangen, muss man den Westflügel des Bahnhofsgebäudes passieren. Der Zugang zu diesem liegt ungünstig zwischen Centralbahnplatz und Markthalle.

Steht zwischen der provisorischen Passerelle und der Centralbahnstrasse: das Elsässertor von Herzog & de Meuron. Bild: Krebs Jürg / LTA

Ein direkter Zugang zur Centralbahnstrasse zu schaffen, sei wegen des Zolls auf der französischen Seite des Bahnhofs und des Elsässertors kompliziert. «Für das Bewilligungsverfahren zum aktuellen Ausbau haben wir keine Lösung mehr gefunden», sagt Galli. Eine Erschliessung sei aber zeitnah nach der Eröffnung der provisorischen Passerelle geplant. Für die Umsetzung müssten allenfalls «Gebäudeanpassungen am Elsässertor» vorgenommen werden.