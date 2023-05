Ausbau Mehr Tests und Fokus auf Frauen: Die Aids-Hilfe beider Basel erweitert ihr Angebot Neu kann man sich im Testzentrum der Aids-Hilfe beider Basel auch auf Chlamydien, Gonorrhoe und Hepatitis C testen lassen. Das Testen soll darüber hinaus für unter 25-jährige günstiger werden. Ein entsprechender Vorstoss wird bereits im Grossen Rat behandelt.

An der Clarastrasse kann man sich ab Juni neben HIV auch auf Chlamydien, Gonorrhoe und Hepatitis C testen lassen. Bild: Fabrice Coffrin/Keystone

Das Testzentrum der Aids-Hilfe beider Basel (AHbB) erweitert seine medizinischen Dienstleistungen, darüber informierte die AHbB am Freitagmorgen an einer Medienkonferenz. Neben vergünstigten Tests für Jugendliche und Menschen mit tiefem Einkommen schafft die Aids-Hilfe eine Stelle, die sich auf die Gesundheit von Frauen, die Sex mit Frauen haben spezialisiert. Eine solche Stelle ist in der Schweiz eine Rarität.

Zwar sei das Ansteckungsrisiko mit HIV für Frauen, die Sex mit Frauen haben, sehr gering, trotzdem gäbe es viele andere Geschlechtskrankheiten, wird an der Medienkonferenz gesagt.

In ihrem neuen Abgebot kann man sich nun auf Chlamydien, Gonorrhoe und Hepatitis C testen lassen. Laut AHbB mache der Ausbau der Dienstleistung für die gesamte Bevölkerung aufgrund der Ansteckungszahlen Sinn. Chlamydien seien die schweizweit am meisten verbreitete sexuell übertragbare Infektion. Ab 1. Juni wird das erweiterte Testangebot zugänglich sein.

Die Jüngeren können sich vergünstigt testen lassen

«Verhütung ist in der Schweiz Privatsache», sagte Bettina Schwind, Mitarbeiterin der AHbB. Obwohl die Schweiz ein Land mit funktionierender Krankenversicherung sei, übernähme die Krankenkasse die Verhütungskosten oftmals nicht. Dabei sei es ein wichtiges Thema, besonders bei der jüngeren Generation. «Die Jüngeren sind die sexuell Aktivsten», sagt Schwind.

Die AHbB bietet Jugendlichen und Menschen mit tiefem Einkommen vergünstigte Testmöglichkeiten an. Diese vergünstigten Tests stemmt die Aids-Hilfe durch ihre eigene Kasse.

Auch im Grossen Rat ist das Thema präsent. LDP-Grossrat Michael Hug hat diesbezüglich im vergangen Jahr einen Vorstoss eingereicht. Mit diesem fordert er die Durchführung eines Pilotprojekts von Gratis-Tests für sexuell übertragbare Krankheiten. In Zürich gibt es bereits ein vergleichbares Angebot.

Hug verlangt vom Regierungsrat, dass Personen, die unter 25-jährig sind und in Basel-Stadt wohnen, sich gratis auf Geschlechtskrankheiten testen lassen können. Das soll im Rahmen eines auf drei Jahre angelegtes Pilotprojekt geschehen.