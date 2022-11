Ausbauschritt 2035 Ein neuer Perronzugang über die Margarethenbrücke soll den Centralbahnplatz entlasten Im Rahmen des Ausbauschritts 2035 wurden Bundesgelder für die Planung und den Bau einer zusätzlichen Gleisquerung mit Perronanschlüssen am Bahnhof SBB gesprochen.

Die Margarethenbrücke. zvg

Ausgehend von einem Studienauftrag des Bundesamtes für Verkehr (BAV) prüfte die SBB zwei Optionen für eine Gleisquerung mit Perronanschlüssen. Dies, um den Reisenden und Fussgängerinnen und Fussgängern einen sicheren und zielführenden Weg zu ihrem Zug garantieren zu können.

Bei der ersten Option handelt es sich um eine Unterführung zwischen der Passerelle und der Margarethenbrücke, bei der zweiten um eine oberirdische Perronanbindung. Der Auftrag des BAV an die SBB, die oberirdische Planung weiterzuverfolgen, erfolgte am 4. November. Dies teilte die SBB am Dienstag mit.

«Perronzugang Margarethen»

«Erstens verschieben sich die Halteorte der Züge im Bahnhof Basel SBB künftig mehr nach Westen und damit näher zur Margarethenbrücke. Zweitens erschliesst der Perronzugang Margarethen den künftigen Tramknoten «Markthallenplatz» besser», wird der Entscheid in der Mitteilung begründet. Das Projekt heisst «Perronzugang Margarethen» und beinhaltet eine 15 Meter breite Fussgängerbrücke, die direkt an der Ostseite der Margarethenbrücke liegen und alle Perrons mit Treppen und Liften erschliessen soll.

Baubeginn ist voraussichtlich 2031, die früheste Inbetriebnahme wohl 2037. Die Kosten für das Gesamtprojekt liegen laut Mitteilung und aktuellem Kenntnisstand in niedriger dreistelliger Millionenhöhe. Der Bund ist sowohl Auftrag- wie auch Geldgeber. Mit der Umsetzung des Projektes soll auch der Centralbahnplatz verkehrstechnisch entlastet werden.

Französische Gleise werden in Bahnhof SBB integriert

Um auch die weiterführenden Ausbaupläne nicht aussen vor zu lassen, werden die fünf Perrons an den Gleisen vier bis zwölf nach Westen hin verlängert. Um den Platz dafür zu schaffen, soll der französische Bahnhofsteil rückgebaut werden. Die Gleise im französischen Bahnhof werden also künftig in den Bahnhof SBB integriert.