Ausgebuchte Hotels Fasnacht beschert Hotels volle Betten Am Morgenstreich ein Hotelzimmer in der Stadt zu finden, ist rund ein Monat vor der Fasnacht ein schwieriges Unterfangen. Die hohe Auslastung während der «drey scheenschte Dääg» ist ein Lichtblick für eine pandemiegeplagte Branche.

Das Hotel Krafft ist in der Nacht auf den Morgenstreich voll. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Hotellerie in Basel hat schwierige Jahre hinter sich. Neben der Pandemie bringt die darbende Messe weniger Menschen nach Basel als auch schon. Doch auf einen Publikumsmagneten kann die Branche dieses Jahr wieder voll zählen: die Fasnacht. Das erste Mal seit 2019 gibt es keine Einschränkungen während der «drey scheenschte Dääg».

«Die Nacht vor dem Morgenstreich ist schon ganz ausgebucht. Danach gibt es nur noch einzelne Zimmer», sagt zum Beispiel die Direktorin des Hotels Krafft, Catherine Leonhardt. Damit sei man zwar noch nicht ganz bei der Auslastung angelangt wie vor der Pandemie. Beim Hotel Krafft ist man aber zuversichtlich, dass in den verbleibenden Wochen bis zur Fasnacht diese Buchungszahlen wieder erreicht werden.

Ähnlich klingt es in der Grossbasler Altstadt beim Hotel Basel. «Wir sind stand jetzt bei über 90 Prozent Auslastung», sagt Anna Gaul vom Hotel Basel.

Stammgäste von hier und da

«Wir haben viele Stammgäste während der Fasnacht», sagt Catherine Leonhardt vom Hotel Krafft. Dies sind einerseits Touristen aus der ganzen Schweiz, andererseits quartieren sich auch viele aktive Fasnächtler aus der Region während der Fasnacht in Hotels in der Innenstadt ein. So ist man über die ganze Fasnachtsdauer im Zentrum des Geschehens.

Mitten im Geschehen zu sein, ist vielen Hotelgästen wichtig. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Ebenfalls im Herz des Fasnachtstreibens steht das «Volkshaus». Speziell da ist, dass dieses seit rund zwei Jahren auch Hotelzimmer anbietet. Für das «Volkshaus» ist die Fasnacht 2023 die erste «vollwertige» Fasnacht. Auch da zeigt sich ein ähnliches Bild wie im Hotel Krafft oder im Hotel Basel: Die Betten sind ausgebucht und man freut sich über ein volles Haus.

Dass bereits knapp ein Monat vor der Fasnacht praktisch alle Betten reserviert sind, ist nicht ungewöhnlich. Alle Veranstaltungen mit hohem Publikumsinteresse und überregionaler Strahlkraft hätten diesen Effekt. Dies decke sich mit den Erfahrungswerten der Hoteliers aus den Jahren vor der Pandemie.

Hohe Auslastung mit mehr Betten

«Die Fasnacht ist ein relevanter Faktor für die Hotellerie», sagt Nadine Minder von Hotelleriesuisse Basel und Region. Die Befragung von Vereinsmitgliedern habe auch ergeben, dass die Auslastung wieder auf einem ähnlichen Niveau wie 2019 sei. Erfahrungsgemäss seien die Nacht vor dem Morgenstreich wie auch die darauffolgende Nacht besonders beliebt bei den Hotelgästen. Danach nimmt die Auslastung laut Minder ab.

In den letzten drei Jahren sind neue Hotels in Basel entstanden, so zum Beispiel der Märthof am Marktplatz. Auch der «Märthof» ist während der Fasnacht praktisch ausgebucht. Unter dem Strich gibt es also mehr Hotelbetten in Basel als noch 2019. Dies bestätigt auch Hotelleriesuisse. Die Auslastung während der Fasnacht bleibt aber trotz des grösseren Angebots ähnlich hoch.

Die Lage sei natürlich ein entscheidender Faktor, wie beliebt ein Hotel während der Fasnacht sei, sagt Nadine Minder von Hotelleriesuisse. Doch auch angefragte Hotels ausserhalb der Innenstadt bestätigen, dass sie während der «drey scheenschte Dääg» mit viel Betrieb rechnen.