Vor wenigen Stunden postete die Baselbieter Polizei via Facebook und Twitter folgenden Meldung: «Osterhase fand den Heimweg nicht mehr». Am späten Abend des Ostermontag kurz vor 22 Uhr wurde ein Kaninchen bei der Polizei in Sissach abgegeben. Der «Osterhase» wurde in Sissach auf der Zunzgerstrasse Ecke Felsenstrasse aufgefunden.