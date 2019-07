Gleich dreimal wurde im vergangenen Monat in der Nähe von Basel nachts in Kindergärten eingebrochen: einmal in Maulburg, einmal in Lörrach und zuletzt in Rheinfelden ennet der Grenze. Die Diebe konnten aber vergleichsweise nur wenig Geld erbeuten. «Einmal waren es erbärmliche 13 Euro, einmal 80», sagt der Lörracher Polizeisprecher Jörg Kiefer – Geld, das etwa aus der Kaffeekasse oder aus den Sozialräumen entwendet worden sei.

Demgegenüber hätten die Einbrecher Schäden von über Tausend Euro verursacht, indem sie beispielsweise Fenster aufhebelten. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten «in einem Zusammenhang» stehen, wie Kiefer sagt. Wer hinter den Einbrüchen steht, ist allerdings unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.