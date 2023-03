Ausländerpolitik Nicht alle Ausländer und Ausländerinnen willkommen: SVP reicht Paket mit neun Vorstössen ein Die SVP reicht ein Vorstosspaket ein und fordert sofortiges Handeln der Regierung. Ihr Anliegen: Es brauche Massnahmen gegen die «ungebremste Zuwanderung und mangelhafte Integration».

Mit diesen Plakaten warb die SVP 2013 für die Masseneinwanderung. Bild: Christian Pfander / Archiv

Die Basler SVP hat am Freitag ihr «Vorstosspaket gegen masslose Zuwanderung und mangelhafte Integration» eingereicht. Die rechte Partei verlangt umgehendes Handeln des Grossen Rats und des Regierungsrats. Laut SVP soll die «jahrelange kantonale Laisser-faire-Politik im Asylwesen» beendet werden.

Die Schweiz stecke in einer tiefen Zuwanderungskrise. Die «ungebremste Zuwanderung» habe massive Auswirkungen auf fast alle Bereiche, schreibt die SVP Basel-Stadt in ihrer Medienmitteilung. Dies sei auch in Basel-Stadt der Fall: «Die Unterbringungskosten für Geflüchtete steigen an», so die Partei weiter.

Anpassung des Sprachniveaus für die Einbürgerung

Die für wiederholt ausländerkritische Aussagen bekannte Partei findet die Zunahme der Zuwanderung alarmierend und sagt: «Es kommen zu viele Ausländer und es kommen die falschen!». Die SVP will diese Zustände nicht mehr tolerieren und setzt mit ihrem Vorstosspaket von sage und schreibe neun Vorstössen ein entsprechendes Zeichen.

Die eingereichten Vorstösse reichen von konkreten Vorschlägen wie «Arbeitsprogramme für Personen im Asylbereich» bis zu Anfragen über die «allgemeine Situation von Personen mit Schutzstatus S». Zwei weitere Vorschläge beinhalten Fragen für den Grossen Rat, beispielsweise wie sich die Zuwanderung auf die kantonale Gesundheitspolitik auswirkt oder wie sich die Kosten für Prämienzahlende verhalten.

Einer ihrer Vorstösse betrifft die Sprachtests bei der Einbürgerung. Die sind der SVP ein Dorn im Auge: Sie fordert höhere Hürden im Sprachniveau. Dieselbe Thematik hat schon vor gut zehn Jahren zu einer politischen Debatte geführt. Die Basler Stimmbevölkerung lehnte 2011 die von der SVP lancierte «Sprach-Initiative» ab: Mit 58,6 Prozent Nein-Anteil.