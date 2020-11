Ausserordentliche Generalversammlung der MCH Group findet Ende November statt

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation und des geltenden Verbots von Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen habe der Verwaltungsrat der MCH Group beschlossen, dass die Rechte der Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich durch die Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertretung ausgeübt werden können.

Wie am bereits in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurde, werde die MCH Group an einer ausserordentlichen Generalversammlung eine modifizierte Struktur der Kapitalerhöhungen vorschlagen. Zudem werden weitere strukturelle Massnahmen den Aktionärinnen und Aktionären erneut unterbreitet.

In der ersten Jahreshälfte ist der Umsatz der Basler Messegruppe ist wegen Corona deutlich eingebrochen, während unter dem Strich ein Millionenverlust verbleibt. Der Messebetrieb steht seit Ausbruch der Pandemie still und noch ist nicht klar, ob James Murdoch wie geplant bei der finanziell angeschlagenen Gruppe investieren wird.