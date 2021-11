Ausstellung Der Schlosser des Meisters im Museum Tinguely Josef Imhof hat dem Museum Tinguely über 400 Papierarbeiten und Skizzen des Meisters geschenkt – er war sein langjähriger Assistent und Freund.

Josef «Seppi» Imhof während einer Vorbesichtigung der Ausstellung im Museum Tinguely. Keystone/Michael Buholzer

Es begann mit einem Stelleninserat. Jean Tinguely suchte «für eine Rieseneisenplastik in der Nähe von Paris» einen Bauschlosser oder Schlosser, Deutschschweizer, «vielseitig und schwindelfrei». Neben Autofahren seien Jasskenntnisse erwünscht, für Unterkunft und Verpflegung sei gesorgt. Josef («Sepp») Imhof aus Solothurn, gelernter Schlosser und angestellt im Walzwerk bei Von Roll in Gerlafingen, meldete sich. Im Bahnhofbuffet von Fribourg wurde man sich rasch einig. Die Anstellung, die zunächst auf sechs Monate angelegt war, schweisste den Künstler und den Handwerker buchstäblich zusammen – zu einer zwei Jahrzehnte langen Freundschaft.

Über 400 Papierarbeiten und Skizzen von Tinguely hat Josef Imhof dem Museum geschenkt. Keystone/Michael Buholzer

Sein Assistent müsse einfach besser schweissen können als er, sagte Tinguely einmal. Für seine Eisenplastiken und die grossen, beweglichen Maschinen brauchte er einen Techniker und Tüftler, der auch noch löten, Schrauben anziehen, Kabel verbinden, Motoren zum Laufen bringen konnte und vieles andere mehr. Die beiden wurden ein eingespieltes Duo: Jeannot mit unverkennbarem Schnauz und sein Assistent Seppi in wallender Haar- und Bartpracht. Sie steckten meist in denselben engen Overalls, der international gefeierte Künstlerstar und sein Schlosser.

Schrauben und Eisenteile vom Kollegen geholt

Heute steht Imhof in warmgelbem Baumwollhemd und Bluejeans im Museum Tinguely mitten in seiner Schenkung von Papierwerken des Meisters, die Haare inzwischen kürzer und etwas ergraut. Der 78-Jährige kennt die Entstehung nahezu jedes Blatts, und er weiss meist eine Anekdote oder eine Geschichte dazu zu erzählen. So erinnert er sich, wie er sich während Besuchen beim Künstlerkollegen Bernhard Luginbühl ab und zu heimlich mit Schrauben und Eisenteilen bediente, die Tinguely gerade brauchte.

Es war eine unkonventionelle Arbeitsbeziehung: «Wir beide ergänzten und verstanden uns gut», sagt Imhof bescheiden. Noch heute will er nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Er habe sich halt nie als der Künstler verstanden, alle kreativen Ideen dem Meister überlassen und nur das ausgeführt, was ihm Jeannot vorgab: «Wenn etwas nicht lief, habe ich eben so lange herumgepröbelt, bis es ging.» Tinguely, der ausgebildete Dekorateur, soll die präzise Handwerkerarbeit seines Assistenten sehr geschätzt haben.

«Über Kunst haben wir nie geredet»

Wie sah die Zusammenarbeit genau aus? Bei Jeannot musste es immer sofort funktionieren, das Material sollte rasch in Bewegung kommen, wie sich Imhof erinnert. Die Technik dahinter sei ihm egal gewesen. Dabei habe sein oft etwas ungeduldiger Arbeitgeber über viel Vorstellungsvermögen und Materialkenntnisse verfügt. «Dass es trotzdem auch zu Unfällen kam, war normal», sagt Imhof trocken. Später kamen des Meisters Grossplastiken in die Jahre und mussten – bis heute – aufwendig gewartet, repariert und restauriert werden. Es gab immer etwas zu tun: Nach dem Tod von Tinguely 1991 arbeitete Imhof noch bis zur Pensionierung in der Werkstatt des Museums weiter.

Imhof während einer Vorbesichtigung im Museum Tinguely. Keystone/Michael Buholzer

Viel Lebenszeit verbrachten die beiden bei der Arbeit im Atelier und an Ausstellungen, aber auch bei Künstlerbesuchen und Auslandsreisen, etwa in die USA und nach Japan – und hatten bei aller Arbeit mit dem Altmetall auch viel Spass zusammen. Wäre er nicht als Assistent zu Tinguely gegangen, wäre er wohl in einem Zirkus gelandet, sagt Imhof. Nur etwas war bei den beiden besonders: «Über Kunst haben wir nie geredet.»