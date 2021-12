Ausstellung in Arlesheim Tomi Ungerer, ein ausgezeichneter Aufzeichner Das Forum Würth in Arlesheim zeigt das vielgesichtige Schaffen Tomi Ungerers (1931–2019). Immerhin die halbe Ausstellung ist jugendfrei.

Selbstironisches Selbstportrait:« Ohne Titel (Das Martyrium der dreifachen Identität)» von 2009. zvg / Tomi Ungerer Estate/ Diogenes Verlag

Man kommt nicht umhin, den ­lachenden Mann mit dem Veilchen, den Zahnlücken und den Narben im Gesicht als Kommentar auf die aktuelle Lage zu lesen. Und als Kampfansage: Nun, da wir die Pandemie fürs erste mit einem dunkelblauen Auge überstanden haben, blicken wir mit dem anderen optimistisch nach vorne.

«Mir geht's gut!» (1980). zvg / Tomi Ungerer Estate/ Diogenes Verlag

Doch die Tusche-Arbeit aus der Feder von Tomi Ungerer stammt von 1980. Auf was der im doppelten Sinn gezeichnete Optimist im Bild anspielt, darüber kann man ebenso spekulieren wie über die Frage, wie der elsässische Künstler und Illustrator wohl mit Corona umgegangen wäre. Nur eines ist ­sicher: dass er es getan hätte. Bis zu seinem Tod im Jahre 2019 blieb Ungerer, der sich selbst als «Aufzeichner» sah, nahe am Zeitgeschehen.

So findet man in der aktuellen Ausstellung der Sammlung Würth etwas versteckt zwischen bissigen Kommentaren zum ­Vietnamkrieg ein neueres Werk, auf dem ein Mann ein übergrosses Kreuz in den Farben der US-Flagge trägt. Die in ihrer reduzierten Form an eine grafische Arbeit erinnernde Zeichnung von 2010 trägt den vielsagenden Titel «Obama».

Einschlagende Buntstifte, Geschenke und Granaten

«Give», Variante zum Plakat gegen den Vietnamkrieg (1967). zvg / Tomi Ungerer Estate/ Diogenes Verlag

Es ist ein grosses Verdienst des Forum Würth und insbesondere der Kuratorin Catherine Iselin, dass die ausgestellten 152 Werke aus der eigenen Sammlung nicht chronologisch geordnet gehängt wurden. So befruchten sich Ungerers Ideen über die Jahrzehnte hinweg gegenseitig. Während in «Give» von 1976 ein Bomber Geschenk­pakete und Granaten abwirft, spiegelt sich der Kriegstopos im 24 Jahre später entstandenen «Verfolgt von meinen Ideen»: Hier flüchtet ein Mann in geduckter Haltung vor einschlagenden Buntstiften.

«Jede Zeichnung ist ein Blitzkrieg» lautet eines der ­Ungerer-Zitate, die der thematisch gruppierten Ausstellung zugeordnet sind. Der Zeichner spielt damit auf seinen Schaffensprozess an, der sehr schnell vonstattengegangen sein soll. Ungerer war kein Korrigierer, kein Nachbesserer. Seine Werke entstanden jeweils mit viel Schwung, der sich vor allem bei den Bleistiftarbeiten in den dynamischen Linien eingeschrieben hat. Nicht selten ­«trainierte» er seine Motive, ­indem er sie wieder und wieder zu Papier brachte, bis sie ihm mit der ­nötigen Lockerheit von der Hand gingen.

Zwischen Erektion und Leichenstarre

Das zeigt sich bei der Werk-Reihe «Varianten zu Rigor Mortis», die Skelette beim Koitus mit aufreizenden Frauen zeigt. Die Motive, in denen er Eros und Tod vereint, haben dem Illustrator seinerzeit Kritik eingebracht. Auch haftet Werken wie «Jingle Bell, Jingle Bells» (1983) der Beigeschmack eines in Tusche festgehaltenen Altherrenwitzes an.

«Pavian» (2008), Objekt aus Fundstücken. zvg / Tomi Ungerer Estate/ Diogenes Verlag

Doch zeigt sich ausgerechnet hier Ungerers handwerkliches Können am eindrücklichsten. So weit die Erotica von seinen Kinderbuchillustrationen und Tierporträts entfernt sind – im Forum Würth liegt immerhin ein Stockwerk dazwischen –, so schwer ist Ungerers Schaffen kategorisierbar. Das beweist auch der Auswahl, die Catherine Iselin getroffen hat, um zumindest die eine Hälfte der Ausstellung «familienfreundlich und jugendfrei» zu halten, wie sie sagt.

Während das Bild «Henriette im Koberfenster» (1992) – eine gut genährte Katze mit angedeutetem Dekolleté – wohl einzig wegen dem auf ein Bordell verweisenden Titel in den abgesperrten Bereich (Altersempfehlung ab 16 Jahre) gehängt wurde, fragt man sich bei «Beach Party», ob es wirklich für Kinderaugen geeignet ist. In der Collage von 2005 sieht man eine Familie im Strandoutfit, der eine blutverschmierte Kinderleiche zu Füssen liegt.

Tomi Ungerer serviert in Arlesheim keine leichte Kost, aber grossartiges Gedankenfutter.