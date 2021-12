Ausstellung in Basel Gemälde wie aus der Druckmaschine In der Galerie Mueller ist erstmalig das konstruktivistische Werk des 2013 verstorbenen Künstlers Max Sulzer zu entdecken, der zu Lebzeiten stets im Verborgenen gemalt hatte.

Geben Perspektiven frei: die Gemälde von Max Sulzer. Zvg

Der Kontrast könnte grösser nicht sein. Bis Mitte November waren in der Galerie Mueller noch emotional-gestische Malereien der jungen Wilden aus den 1970er- und 1980er-Jahren zu sehen. In der aktuellen Ausstellung hat diese gestische Emotionalität strengen geometrischen Formen in satter Farbigkeit Platz gemacht. Manche Bilder sind flächig, wirken wie künstlerisch veredelte Konstruktionszeichnungen. Andere geben Perspektiven frei, ziehen die Betrachterinnen und Betrachter quasi in bunt abgestufte Tunnel oder Raumfluten hinein. Wiederum andere Bilder sind spielerischer und der scheinbar unbezwingbare Drang der Betrachtenden, Bilder letztlich doch figurativ zu deuten, lässt Gesichter und Treppenhäuser oder auch Mal einen Altar erkennen.

Aber alle Formen im hier beschriebenen Werk von Max Sulzer (1926–2013) sind von klaren und strengen Winkeln und Geraden mit sich klar kontrastierenden Farben begrenzt. Kreise oder gar freie Formen kommen nicht vor, alles erinnert an das Lineal, das Geodreieck oder sorgfältigst aufgetragene Klebebänder als Malhilfen. Als «ebenmässig und exakt wie aus einer Druckmaschine gemacht» beschreibt der Künstler Stephan Jon Tramèr das Werk seines verstorbenen Kollegen in einem kleinen Dossier.

Max Sulzer: Payespace II (1973). Zvg

Dieses Dossier ist von den Söhnen von Max Sulzer, Daniel und Alain Claude Sulzer, zusammengestellt worden. Während der Name des Schriftstellers Alain Claude Sulzer längst zu den grossen der Kulturszene gehört, war Max Sulzer bislang in der Kunstszene ein Niemand.

Dass dies nicht an der Qualität seines Werks liegt, das macht die aktuelle Ausstellung in der Galerie Mueller nun klar. Es lag vielmehr an der Person des Künstlers aus Riehen, der hauptberuflich als Lehrer gearbeitet hatte. «Mein Vater malte nicht nur zurückgezogen in seinem Atelier, er lebte auch so», erinnert sich Alain Claude Sulzer. Er habe hin und wieder ein Bild verschenkt und auch ein- oder zweimal an der ehemaligen Weihnachtsausstellung der Basler Künstlerinnen und Künstler ein paar Bilder gezeigt, sonst aber habe er sein Werk nie ausgestellt. «Das heisst aber nicht, dass er sich selber nicht als Künstler verstand.»

Öffentlichkeitsscheuer Künstler

Dieser von Alain Claude Sulzer beschriebene «Mangel an Ehrgeiz» beschränkte sich aber nur auf das Bestreben, öffentlich sichtbar und bekannt zu werden. «Auf die Malerei traf oder trifft dies ganz und gar nicht zu», sagt Galerist Dominik Mueller. «Als mich Alain erstmals ins Atelier in Riehen führte, war ich positiv überrascht und fasziniert von der technischen und kompositorischen Qualität der Malerei von Max Sulzer, den ich zuvor natürlich auch nicht kannte.»

Der Kunsthistoriker Mueller sah sich an die Ausstellung «Signale» in der Kunsthalle Basel erinnert, mit welche der damalige Kurator Arnold Rüdlinger 1965 Werke von internationalen Konstruktivisten gezeigt hatte. Auf den ersten Blick verströmt die Ausstellung in der Galerie Mueller denn auch den Groove der 1960er- oder 1970er-Jahre, als der Konstruktivismus eine Art Renaissance erlebt hatte. Das ist nachvollziehbar, sind viele der gezeigten Werke von Max Sulzer auch in diesen Jahren entstanden.

Doch das Werk hat auch etwas zeitlos Ansprechendes. Auch wenn es sich stets um Kompositionen mit strengen geometrischen Formen handelt, die in der Technik keine Fehler, also auch keine individuellen Tupfer oder Ausrutscher erlauben, ist in Max Sulzers Arbeiten doch eine individuelle Handschrift und eine Entwicklung erkennbar. In den 1960er-Jahren sind die Kompositionen noch mehrheitlich zweidimensional-flächig. In den 1970ern kommen perspektivische Ansichten hinzu, während die Bilder aus den frühen 1990er-Jahren spielerischer werden und fast schon ornamentalische Elemente aufweisen.

Die Kompositionen mit strengen geometrischen Formen erlauben weder Fehler noch individuelle Tupfer. Zvg

Offensichtlich kommt das Werk des nun spät aus seiner Verborgenheit herausgehievten Künstlers beim Publikum gut an. Bereits zur Vernissage vor gut einer Woche waren viele der Werke verkauft oder reserviert. Man kann sich nun fragen, ob es Max Sulzer zu Lebzeiten gelungen wäre, sich einen wohlklingenden Namen als Künstlerpersönlichkeit zu schaffen, wenn er sich nur mal aus den vier Wänden seines Ateliers hinausgetraut hätte.

Oder spielt die schöne Geschichte dieses erst posthum entdeckten Werks eine Rolle für eine Popularität, die womöglich nicht besonders andauernd sein wird? Das wird erst die Zeit erweisen. Erschwerend für eine posthume Karriere ist natürlich die Tatsache, dass das Werk Sulzers quantitativ beschränkt ist. Rund 85 Bilder haben die Söhne im Atelier ihres Vaters gefunden und einlagern lassen. 24 davon sind jetzt in der Galerie Mueller zu sehen. Und sie sind alle durchaus sehenswert.