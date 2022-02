Ausstellung in Basel Pop-Ikonen am Petersplatz: Kunst eines Warhol-Schülers ist am Petersplatz ausgestellt Die neue Galerie «Durchgang» eröffnet mit Bildern des Pop-Art-Künstlers Steven Kaufman – und Aktivitäten für Kinder.

Marilyn Monroe, Salvador Dalí und Grace Kelly: Steven Kaufman bildete sie alle ab. Zu sehen sind die Kunstwerke nun in Basel. Roland Schmid

Madonna, James Dean und Frank Sinatra, die vier pilzköpfigen Beatles und immer wieder die dauerlächelnde Marilyn Monroe in allen möglichen Posen. Es sind bekannte Porträts aus der Musik- und Showgeschichte, die hier eng an eng an der Wand der Galerie hängen. An die wasserstoffblonde Filmikone Monroe erinnert auch eine Installation mit einem Seidentuch, das von unten von einem Luftstrom bewegt wird. Später trifft man auf Suppendosen, eine Dollarnote und auf eine Stierplastik mit aufgemalten Picasso-Motiven – und ist mitten in der bunten und fröhlichen Welt der Pop-Art.

Während die genannten Popstars ihre Glanzzeiten längst hinter sich haben, scheint sich die Pop-Art merkwürdig alterslos gehalten zu haben. Die Kunst mit ihren einfachen Formen ist leicht zugänglich, gilt als gefällig und oberflächlich. Sie vermittelt wohl auch ein bestimmtes Lebensgefühl – jene des Genusses und des Konsums. Vergessen wird dabei, dass sie in Grossbritannien und den USA der 1960er-Jahre aus einer kritischen Haltung heraus entstanden war, als Stars und Suppen austauschbar wurden.

Ein US-Künstler mit viel Charisma

Die ausgestellten Bilder, in Drucktechnik oder gemalt, sind Werke von Steve Alan Kaufman (1960–2010), einem Pop-Art-Künstler, der viel Charisma ausgestrahlt haben muss. In einer grossen Künstlerfamilie in der New Yorker Bronx aufgewachsen und als Jugendlicher straffällig geworden, arbeitete er nach dem Kunststudium als letzter Assistent in der «Factory» von Andy Warhol. Bei ihm lernte er den Siebdruck, ergänzte ihn mit Ölfarben und beteiligte sich mit Kollegen wie Keith Haring an Ausstellungen. Gerne liess sich Kaufman mit Prominenz aus Showbiz, Politik und Sport fotografieren.

Als Künstler versuchte sich SAK, so sein Kürzel, in wechselnden Ausdrucksformen und gestaltete seine Werke in 15 verschiedenen Stilen. «In der Kunst sollte es immer um Veränderung gehen», erklärte er dazu. Besonders engagierte er sich sozial und karitativ, etwa gegen Rassendiskriminierung und im Kampf gegen Aids. So stellte er in seinem Studio Obdachlose und Jugendliche aus Ghettos ein, um ihnen einen Platz in der Gesellschaft zu verschaffen; die Einnahmen gingen an wohltätige Stiftungen. Ein weiteres Credo Kaufmans war, dass alle die Möglichkeit erhalten sollen, Kunst zu besitzen.

Die Werke Kaufmans in der Ausstellung stammen aus der Privatsammlung des neuen Galeristen Martin Steppacher, einer der umfangreichsten zu diesem Künstler überhaupt. Der Gründer und Chef eines Unternehmens der Medizinaltechnik will nach vielen Berufsjahren noch einmal etwas Neues wagen, erzählt er im Gespräch. Steppacher zählt sich zu den grössten Bewunderern Kaufmans, mit dem er zwar in Kontakt stand, den er aber nie getroffen hat. Ihn fasziniere an diesem Künstler, «dass er mit seinen Bildern und seinem grossen Herzen vor allem Freude bereiten wollte».

Musikbox und Billardtisch in der Galerie

Als Quereinsteiger möchte der 62-jährige Steppacher in seiner Galerie in erster Linie die Werke Kaufmans öffentlich zugänglich machen. Lange genug habe er sie zu Hause im thurgauischen Altnau «am schönen Bodensee» aufbewahrt. Die Werke seien mit wenigen Ausnahmen verkäuflich, doch müsse er nicht von den Erlösen leben, sagt der gebürtige Basler. Er betreibt die zweigeschossige Galerie – in der auch eine grosse Musikbox und ein Billardtisch stehen – zusammen mit zwei seiner Töchter vorerst noch neben seinem Hauptberuf.

Im Sinn des sozialen Engagements des umtriebigen US-Künstlers sind die Aktivitäten der neuen Galerie mit Kindern und Jugendlichen gedacht: «Junge Menschen sollten vermehrt zur Kultur geführt werden», meint Tochter Tonja Steppacher, die Kunstvermittlung studiert: «Zumal sie durch die Coronapandemie von einer höheren psychischen Belastung betroffen sind.» Als Erstes hat sie eine Primarklasse für Malstunden eingeladen, bei denen sich die Kinder von den Werken Kaufmans inspirieren lassen und mit Wasserfarben ein mehrteiliges Monroe-Porträt gestalten konnten.

Nachdem der Start der Galerie im letzten September nicht so recht glückte, stehe nun das diesjährige Ausstellungsprogramm fest, sagt Steppacher. So sei unter anderem der Gastauftritt einer Berliner Fotogalerie geplant und auch Künstler und Künstlerinnen aus der Region sollen Auftritte erhalten. Möglich seien Formen von Skulptur, Video, Sound, Malerei, Druckgrafik bis zu Performances und Lesungen: «Wichtig ist uns einfach, dass die Ausstellungen allen zugänglich sind und sich die Leute hier wohlfühlen.»