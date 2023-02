Auswertung Im Jahr 2022 fanden in Basel nur 17 Demonstrationen mit mehr als 250 Personen statt Basta-Grossrat Nicola Goepfert forderte genauere Angaben zu den stattgefundenen Demonstrationen in Basel. Nach den Antworten der Regierung bezeichnet er «das scheinbare Problem als aufgebläht».

Seit dem Jahr 2015 hat sich die Zahl der Demonstrationen, Standkundgebungen und Mahnwachen in Basel verdreifacht. Juri Junkov

lm Jahr 2022 verzeichnete die Kantonspolizei Basel-Stadt insgesamt 287 Demonstrationen, Standkundgebungen oder Mahnwachen. Das sind nochmals zwölf mehr als im Jahr 2021 und 107 mehr als im ersten Lockdownjahr 2020. Seit dem Jahr 2015 hat sich die Zahl von insgesamt 85 auf nun 287 sogar verdreifacht.

Basta-Grossrat Nicola Goepfert wollte in einem Vorstoss genauere Angaben zu den durchgeführten Demonstrationen im letzten Jahr. Etwa wie viele Personen jeweils teilgenommen haben.

Die Antwort der Regierung liegt nun vor. Demnach haben im letzten Jahr 17 Demonstrationen mit mehr als 250 Teilnehmenden, 24 mit 51 bis 250 Personen und elf mit weniger als 50 Personen stattgefunden. Bei den Kundgebungen waren es 140 mit unter 50 Teilnehmenden und nur eine mit über 250 Personen, bei den Mahnwachen gab es gar keine mit mehr als 250 Teilnehmenden.

Steigende Belastung für Polizei – unabhängig von der Anzahl Personen

Von den 17 Demonstrationen, an denen mehr als 250 Personen teilnahmen, verliefen 15 durch die Basler Innenstadt. Acht fanden an einem Wochenende während der Ladenöffnungszeiten statt. Nicola Goepfert schreibt zu den Antworten auf Instagram: «Das scheinbare Problem von unzähligen Demonstrationen in Basel wird aufgebläht.»

Der Regierungsrat betont in seiner Antwort, dass die Anzahl der Teilnehmenden «oftmals nicht ausschlaggebend ist, ob eine Kundgebung Auswirkungen auf die Allgemeinheit hat oder nicht». So könne eine Gruppe von mehreren hundert friedlichen Demonstrierenden weniger Begleiterscheinungen erzeugen als eine gewaltbereite Gruppierung von zehn Personen.

Eine steigende Anzahl von Demonstrationen habe, unabhängig von deren Grösse, unweigerlich eine steigende Belastung der Kantonspolizei zur Folge.